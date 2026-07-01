Робота в бактеріологічній лабораторії. Ілюстративне фото: Міністерство охорони здоровʼя

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Будівлю колишнього харчоблоку міської лікарні №2 в Краматорську планують переобладнати під бактеріологічну лабораторію. На реконструкцію разом із розробкою проєктно-кошторисної документації готові спрямувати 16,6 млн грн із місцевого бюджету.

Про закупівлю журналісти Вільного Радіо дізналися з тендерної документації, яку оприлюднили на платформі Prozorro.

З документації випливає, що будівлю не просто відремонтують, а повністю переобладнають під нові потреби. Підрядник має розробити проєкт, перебудувати внутрішні приміщення, оновити підлоги, стелі, двері та вікна, а також прокласти нові мережі водопостачання, каналізації, електропостачання й вентиляції.

Окремо проєкт передбачає облаштування спеціальних інженерних систем, необхідних для роботи лабораторії. Зокрема, у приміщенні планують змонтувати вузли підведення води до дистилятора, системи для роботи автоклавів, обладнання для очищення води, нові трубопроводи та резервуари.

Значна частина робіт стосуватиметься вентиляції. У лабораторії мають встановити кондиціонери, припливно-витяжну вентиляцію, рекуператор, шумоглушники, повітророзподільники та систему теплоізоляції повітропроводів. Такі системи потрібні, аби підтримувати необхідні умови для роботи з біологічними матеріалами.

Повністю оновлять і електромережі. Згідно з дефектним актом, у будівлі прокладуть понад три кілометри електротруб і кілька кілометрів кабелю, встановлять 140 розеток, понад сотню світильників, нові електрощити та інше електрообладнання.

Проєкт також включає нову систему пожежної безпеки та контролю загазованості. Вона складатиметься з автоматичних димових сповіщувачів, світлових табло, ручних кнопок тривоги, датчиків газу та звукових оповіщувачів.

Після реконструкції лабораторію планують оснастити сучасним медичним обладнанням. Зокрема, документація передбачає встановлення чотирьох автоматичних мікробіологічних аналізаторів крові з комп’ютерами, чотирьох парових стерилізаторів (автоклавів), дев’яти боксів біологічної безпеки II класу, автоматичних систем для приготування й розливу поживних середовищ, а також 19 бактерицидних опромінювачів.

Очікувана вартість закупівлі становить 16,6 млн грн. Водночас під час аукціону вона може знизитися, якщо учасники запропонують нижчу ціну.

Замовником робіт є міська лікарня №2 у Краматорську. Тендер оголосили 29 червня, а пропозиції від потенційних підрядників прийматимуть до 14 липня. Якщо закупівля відбудеться, усі роботи мають завершити до 31 грудня 2026 року.

Раніше ми розповідали, як у Краматорську продовжують готуватися до наступного опалювального сезону. Від початку червня комунальні підприємства вже оголосили щонайменше десять тендерів на ремонт тепломереж і газопроводу загальною очікуваною вартістю понад 37 мільйонів гривень.