Скільки людей захворіли на ГРВІ у Донецькій області з 26 жовтня по 3 листопада: дані медиків

Кабінет сімейного лікаря. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За останній тиждень в Донецькій області зафіксували понад 270 випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Більш як половина з інфікованих — дорослі, однак є і діти. Останні шість з половиною місяців у регіоні не фіксують летальні випадки.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних хвороб профільного Донецького обласного центру контролю Наталія Сметаніна.

За її даними, впродовж останнього тижня на території Донецької області зафіксували 274 випадки захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Ситуація в регіоні залишається благополучною, зі стабілізацією показників захворюваності на низьких рівнях. Загальна кількість інфікованих є меншою, ніж тижнем раніше — тоді йшлося про 342 людей.

Разом із тим випадки захворювань на ГРВІ реєстрували майже по всіх громадах області у різному ступені інтенсивності: показники не перевищували епідемічний поріг. Серед тих, хто продовжує хворіти — більш як половина — дорослі. Також були діти, зокрема вікової групи 5-14 років.

“На минулому тижні випадків захворювання на ГРВІ з підтвердженим тестом на COVID-19 не зареєстровано. Госпіталізовано 2 хворих на ГРВІ — усі дорослі від 18 до 64 років.

Минулого тижня, як і в попередні шість з половиною місяців, летальних випадків від грипу та серед хворих на ГРВІ, включно з підтвердженим тестом на COVID-19, не зареєстровано.”, — розповіла Наталія Сметаніна.

Скільки триватиме епідемічний сезон в Україні

Епідемічний сезон щорічно розпочинається з 40 тижня. Цьогоріч він триватиме з 28 вересня 2026 року до 23 травня 2027 року. В поточному сезоні фахівці очікують циркуляцію вірусів грипу A (H1N1, H3N2) та грипу B (лінія Victoria) і згідно з оновленими рекомендаціями ВООЗ склад вакцин для профілактики грипу оновили під актуальні штами.

Так, аби запобігти важким ускладненням, зробити вакцину рекомендують:

людям віком від 60 років;

дітям від 6 місяців;

вагітним жінкам;

людям з хронічними захворюваннями;

людям з професійної групи ризику: лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування тощо.

Нагадаємо, амбулаторія №8 Селидівського центру первинної медико-санітарної допомоги вже рік працює після релокації в Павлограді. Загалом там приймають понад 3,4 тисячі пацієнтів, з яких більш як половина — переселенці рідної для медзакладу громади.