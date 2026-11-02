Приймають понад 3,4 тисячі пацієнтів: як у Павлограді вже рік працює амбулаторія з Селидового

Амбулаторія №8 Селидівського центру первинної медико-санітарної в Павлограді. Фото: з відео Донецької ОВА

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Амбулаторія №8 Селидівського центру первинної медико-санітарної допомоги вже рік працює після релокації в Павлограді. Загалом там приймають понад 3,4 тисячі пацієнтів, з яких більш як половина — переселенці рідної для медзакладу громади. Які послуги там надають та чи готова установа до можливих блекаутів — читайте далі.

Про це розповіли в Донецькій ОВА.

Уже рік амбулаторія №8 Селидівського центру первинної медико-санітарної допомоги працює після релокації в Павлограді. За цей час там зареєструвалися близько 3,4 тисячі людей, з яких 1,8 тисячі — саме переселенці рідної громади, розповіла представниця ЦПМСД Юлія Поліна.

Допомогу в медзакладі надають два лікарі та три медичні сестри, а серед послуг:

динамічне спостереження як дорослих, так і дітей;

вакцинація;

медичні довідки;

листи непрацездатності — скеровують до комісії оцінювання повсякденного функціонування;

направлення до лікарів-спеціалістів;

нагляд за неускладненою вагітністю.

Від початку 2026 року медики провели понад 9 тисяч медичних взаємодій, виписали майже 2,8 тисячі рецептів за програмою “Доступні ліки”, а ще оформили понад 6,4 тисячі направлень на обстеження й консультації. Разом із тим фахівці надають і психологічну допомогу.

“Я переселенка з Бахмута і приходжу в цю амбулаторію, бо вона з Донецької області. Є довіра більше, так би мовити”, — ділиться відвідувачка Зоя Турчанникова.

У медзакладі запевняють, що готові до можливих блекаутів: мають два генератори, запаси пального на більш як 14 робочих днів, питну й технічну воду, електроопалення, оптоволоконний інтернет і резервний звʼязок через Starlink. За таких умов, додають медики, зможуть приймати пацієнтів навіть під час тривалих знеструмлень.

Відвідати амбулаторію №8 Селидівського центру первинної медико-санітарної допомоги можна за адресою: м. Павлоград, вул. Соборна, 54. Вони працюють з понеділка по суботу, а неділя — вихідний.

Записатися на прийом потрібно заздалегідь за номером реєстратури: +38 (099) 728-70-20.

Нагадаємо, у Селидівській громаді почали працювати з переселенцями, які зацікавилися можливістю отримати житло в сільській місцевості. Будинки шукають разом із майбутніми мешканцями, щоб врахувати, де саме вони готові оселитися. Серед варіантів розглядають і викуп будинків, які ВПО вже орендують.