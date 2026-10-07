Для ВПО із Селидівської громади шукають будинки в селах: як працюватиме програма

Будинок в сільській місцевості. Ілюстративне фото: Shutterstock

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У Селидівській громаді почали працювати з переселенцями, які зацікавилися можливістю отримати житло в сільській місцевості. Будинки шукають разом із майбутніми мешканцями, щоб врахувати, де саме вони готові оселитися. Серед варіантів розглядають і викуп будинків, які ВПО вже орендують.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Селидівської міської військової адміністрації, а додаткову інформацію надала членкиня тимчасової робочої групи, заступниця начальника МВА Тетяна Брянцева.

З переселенцями, які зацікавилися житлом у селах, уже працюють індивідуально

У вересні 2026 року в Селидівській громаді створили тимчасову робочу групу, яка працюватиме з потребами ВПО у придбанні житла в сільській місцевості. До групи увійшли представники МВА та міської ради, управлінь соціального захисту, фінансів, архітектури, житлово-комунального господарства та юридичного сектору. Очолила її перша заступниця міського голови Валерія Терещенко.

Створили таку групу для участі в експериментальному проєкті, який має неформальну назву “Будиночок в селі”. Ідеться про забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості.

Для довідки: “Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея наступна: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Сам експеримент розрахований на два роки. Переселенці можуть користуватися отриманим будинком до трьох років, а потім цей строк можна продовжити. На програму цього року уряд виділив 500 млн грн. На придбання одного будинку з державного бюджету передбачили до 500 тис. грн. У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел на умовах співфінансування. Для експерименту підходить не кожен об’єкт. Серед основних вимог: будинок розташований у селі або селищі;

право на земельну ділянку під ним зареєстроване;

нерухомість без арештів та інших обтяжень;

немає боргів за комунальні послуги;

будинок не потребує капітального ремонту чи реконструкції;

є підключення до електромережі;

працює централізоване або індивідуальне опалення. Окремо громада має підтвердити, що зможе фінансувати утримання придбаного житла протягом наступних трьох років. Перед купівлею будинок оглядає спеціально створена комісія. Вона оцінює його технічний стан та перевіряє відповідність мінімальним вимогам до якості житла. Результати обстеження фіксують в акті. На таке житло можуть претендувати люди з територій бойових дій або тимчасово окупованих територій, якщо вони не мають іншої домівки на підконтрольній Україні території або їхнє житло зруйноване чи пошкоджене до непридатного для проживання стану.

Також серед умов участі: родина не отримувала компенсації за знищене житло чи житлового ваучера;

протягом шести місяців перед зверненням не купувала земельної ділянки дорожче за 100 тисяч гривень;

за цей самий період не купувала автомобіля, якому менш як пʼять років. Перевагу під час розподілу житла надають, зокрема, багатодітним родинам, людям з інвалідністю та сімʼям із дітьми з інвалідністю, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також літнім переселенцям.



Спочатку робоча група мала попередньо визначити потребу переселенців у такому житлі за допомогою онлайн-анкетування. Таке опитування у громаді вже провели. Як розповіла Вільному Радіо членкиня тимасової робочої групи Тетяна Брянцева, серед ВПО із Селидівської громади є люди, які зацікавилися такою можливістю, і тепер із ними працюють безпосередньо. Точну кількість потенційних учасників програми поки не називають.

“Люди пройшли опитування, з тими, хто виявив бажання, ми вже працюємо безпосередньо напряму. Точну кількість людей я зараз не можу сказати, тому що це процес, ця кількість може змінитися. Ми розпочинаємо, а далі вже будемо дивитися. Але люди в нас є”, — говорить Тетяна Брянцева.

Будинки шукають разом із майбутніми мешканцями

Робоча група не планує самостійно підбирати будинки, а вже потім пропонувати їх переселенцям. За словами Тетяни Брянцевої, потенційних мешканців залучають до пошуку одразу, зокрема щоб врахувати, в якому регіоні люди готові жити.

“Ми не хочемо, щоб це було так, що ми як робоча група знайдемо варіант будинку, а люди потім скажуть, що їм цей регіон не підходить. Це не зовсім людиноцентричний підхід. Тому ми залучаємо людей”, — пояснює членкиня робочої групи.

Розглядають і випадки, коли переселенці вже орендують будинок у сільській місцевості та хотіли б залишитися там. Якщо така нерухомість відповідає встановленим вимогам, робоча група може обговорити з власником можливість її продажу.

“Тоді всі будуть у виграші. Якщо це житло підходить під критерії, то чому б і ні”, — каже Тетяна Брянцева.

Скільки триватиме пошук придатного житла теж не визначають. За словами Тетяни Брянцевої, будинків, які відповідають усім встановленим вимогам, небагато. Однією з проблем стають документи на нерухомість. За оцінкою представниці МВА, близько половини сільських будинків, які вони бачать під час пошуку, не мають усіх документів, необхідних для проведення процедури через відповідні реєстри.

“Це довготривалий процес, бо зазвичай будиночки в селі, з того, що ми бачимо, то десь 50% не мають тих документів, які вимагаються в реєстрах. Тому іноді ще потрібен час, щоб власник підготував ці документи”, — пояснює Брянцева.

З додатковими питаннями щодо програми можна звертатися до управління соціального захисту Селидівської міської ради за телефонами: +38 (050) 914-25-22. Вони відповідають на дзвінки у робочі дні з 8:00 до 17:00.

Тим часом, у Вугледарській громаді також створили комісію, яка оглядатиме будинки в селах для переселенців. Фахівці перевірятимуть документи на нерухомість, її технічний стан, комунікації та можливі борги.