Ліки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За останній тиждень в Донецькій області зафіксували понад 340 випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Майже половина з інфікованих — діти. Обійшлося без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, упродовж останнього тижня — з 16 по 22 листопада — на території Донецької області зафіксували 346 випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Однак ситуацію в регіоні називають благополучною, зі стабілізацією показників захворюваності на низьких рівнях. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж тижнем раніше.

Разом із тим випадки захворювань на ГРВІ реєстрували майже по всіх громадах області у різному ступені інтенсивності: показники захворюваності не перевищували епідемічний поріг. Серед тих, хто продовжує хворіти — майже половина — діти, переважна більшість з яких належить до вікової групи 5-14 років. Рештою були дорослі від 30 до 64 років.

“Випадків захворювання на ГРВІ з підтвердженим тестом на COVID-19 не зареєстровано. Госпіталізовано 9 хворих на ГРВІ (2,6 %), з них 3 дітей вікових груп від 0 до 17 років та 6 дорослих осіб вікових груп від 30 до 65+ років (66,7 %).

Минулого тижня, як і в попередні сім місяців, летальних випадків від грипу та летальних випадків серед хворих на ГРВІ, включно з підтвердженим тестом на COVID-19, не зареєстровано”, — йдеться у звіті.

Скільки триватиме епідемічний сезон в Україні

Епідемічний сезон щорічно розпочинається з 40 тижня. Цьогоріч він триватиме з 28 вересня 2026 року до 23 травня 2027 року. В поточному сезоні фахівці очікують циркуляцію вірусів грипу A (H1N1, H3N2) та грипу B (лінія Victoria) і згідно з оновленими рекомендаціями ВООЗ склад вакцин для профілактики грипу оновили під актуальні штами.

Так, аби запобігти важким ускладненням, зробити вакцину рекомендують:

людям віком від 60 років;

дітям від 6 місяців;

вагітним жінкам;

людям з хронічними захворюваннями;

людям з професійної групи ризику: лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування тощо.

Нагадаємо, у 2027–2029 роках Костянтинівська громада планує створити багатопрофільний амбулаторний хаб “SVOI. Здоров’я поруч”, де прийматимуть лікарі вузької спеціалізації. На втілення проєкту попередньо заклали 26 мільйонів гривень.