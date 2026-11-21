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У 2027–2029 роках Костянтинівська громада планує створити багатопрофільний амбулаторний хаб “SVOI. Здоров’я поруч”, де прийматимуть лікарі вузької спеціалізації. На втілення проєкту попередньо заклали 26 мільйонів гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з переліку публічних інвестиційних проєктів Костянтинівської громади на 2027–2029 роки, а також із картки проєкту в системі управління публічними інвестиціями DREAM.

Новий медичний простір хочуть створити на базі комунальних медичних закладів Костянтинівської громади, які пройшли реструктуризацію. Це означає, що економічно неефективні установи об’єднають та перепрофілюють під єдиний сучасний медичний простір.

На порталі DREAM зазначається, що у хабі зможуть отримати допомогу понад 40 тисяч жителів громади, зокрема переселенці та ветерани війни. Загалом же потенційну зону охоплення об’єкта оцінюють у 100 тисяч людей.

Очікується, що приміщення хабу та прилегла територія будуть забезпечені умовами для маломобільних людей і людей з інвалідністю. Тут мають облаштувати пандуси, розширені дверні пройми, інклюзивні санвузли й тактильну навігацію.

Також будівлю хочуть зробити енергоавтономною. Для цього планують встановити індивідуальний тепловий пункт і сонячну електростанцію, що має зменшити витрати енергії на 30–40%.

Для безпеки пацієнтів і працівників передбачили будівництво захисного укриття, а також систем автономного живлення та водопостачання, аби хаб міг працювати безперервно під час тривог і блекаутів.

Із 26 мільйонів гривень, які попередньо заклали на проєкт, 21 мільйон планують спрямувати з бюджету громади. Ще 5 мільйонів сподіваються залучити з інших джерел.

У картці проєкту зазначається, що автори концепції орієнтувалися на досвід Полтавської, Львівської та Дніпропетровської областей, які вже реструктуризували збиткові заклади та перетворювали їх на подібні хаби.

Нагадаємо, Костянтинівська громада у 2027–2029 роках також планує створити фонд тимчасового житла для переселенців та облаштувати прихисток в Олександрії. На ці проєкти попередньо закладають понад 400 мільйонів гривень.