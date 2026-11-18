Стела при вʼїзді в Костянтинівку, архівне ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У 2027-2029 роках Костянтинівська громада планує створити житловий фонд для переселенців та відремонтувати будівлю в Олександрії під прихисток. На це попередньо хочуть спрямувати понад 400 мільйонів гривень. Розповідаємо про плани громади та стан проєктів.

Про плани адміністрації громади журналісти Вільного Радіо дізналися з консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів на 2027-2029 роки та уточнень з відповіді міської військової адміністрації на інформаційний запит наших журналістів.

Для довідки: Станом на 29 жовтня 2026 року як внутрішньо переміщені особи зареєструвалися 40 876 мешканців Костянтинівської громади. Найбільше переселенців із громади обліковують у Дніпропетровській області — 7 644 людини. У Києві та Київській області зареєстрували 7 017 переселенців, у Харківській — 4 146, у Полтавській — 3 893, а в Одеській — 2 423.

Під житло для переселенців хочуть придбати три будівлі, але ще не знають де

Створення фонду тимчасового соціального житла — один з найдорожчих інвестиційних проєктів, які планує Костянтинівська громада. Кошти на створення фонду хотіли б виділяти впродовж трьох років. У 2027 році на нього сподіваються передбачити 100 мільйонів гривень, із яких 70 мільйонів залучити ззовні, а не з власного бюджету. На 2028-й та 2029-й попередньо — по 80 мільйонів гривень із бюджету громади.

Фонд включили й до програми забезпечення житлом переселенців на 2026-2029 роки, яку Костянтинівська МВА затвердила 2 вересня 2026 року.

За задумом адміністрації, громада має поетапно придбати три будівлі, відремонтувати їх і переобладнати під житло.

“На сьогодні конкретні об’єкти нерухомого майна, їх місцезнаходження, зокрема області та територіальні громади, у яких вони можуть бути придбані, остаточно не визначені”, — повідомили в МВА.

Для пошуку відповідних будівель адміністрація надіслала листи обласним адміністраціям та обласним радам семи областей: Кіровоградської, Полтавської, Черкаської, Вінницької, Київської, Житомирської та Хмельницької.

Окремо Костянтинівська МВА звернулася до Фонду державного майна та “ПриватБанку”. Зокрема, адміністрація зацікавлена в можливості придбати непрофільне майно банку та нерухомість його боржників. Також розглядає участь в аукціонах із продажу будівель.

Скільки людей зможуть оселитися в майбутньому фонді, залежатиме від того, які саме об’єкти вдасться придбати, якою буде їхня площа та в якому технічному стані вони перебуватимуть.

Водночас адміністрація поки не визначила, хто зможе претендувати на таке житло, за якими критеріями формуватимуть чергу та як переселенцям ставати на облік. У коментарі для Вільного Радіо ці питання назвали такими, що потребують “подальшого опрацювання й нормативного врегулювання”.

Оскільки бюджет Костянтинівської громади на 2027 рік наразі не затвердили, то як саме просуватиметься втілення цієї ідеї — сказати в адміністрації не готові.

163 мільйони гривень на прихисток для переселенців: що планують відремонтувати в Олександрії

Ще один житловий проєкт Костянтинівської громади передбачає капітальний ремонт будівлі на вулиці Іллі Шевченка, 7 в Олександрії Кіровоградської області. На ці роботи лише попередньо думають витратити 163 мільйони гривень.

Після ремонту в приміщенні хочуть облаштувати прихисток для переселенців із Костянтинівської громади. Він розрахований на 38 людей.

Будівля належить Олександрійській міській громаді. Із 13 листопада 2025 року її на 10 років орендує Костянтинівський територіальний центр соціального обслуговування. За договором установа сплачує одну гривню орендної плати на рік.

На першому поверсі планують розмістити 14 маломобільних людей. Приміщення для них мають облаштувати відповідно до вимог безбар’єрності. На другому поверсі передбачили ще 24 місця для людей похилого віку, які можуть самостійно себе обслуговувати. У будівлі також планують реконструювати укриття. Загальна площа будівлі становить 942,4 квадратного метра. Переселенці зможуть проживати в прихистку безкоштовно.

“Після завершення 10-річного строку оренди оновлений безбар’єрний комплекс залишиться на балансі Олександрійської громади для використання у соціальній сфері”, — повідомили в Костянтинівській МВА.

За графіком, у 2027 році мають провести підготовчі та основні будівельні роботи, а у 2028-му — завершити ремонт і відкрити прихисток. Якщо роботи виконають у заплановані строки, він зможе приймати переселенців близько семи років — до завершення договору оренди в листопаді 2035 року.

Якщо поділити попередню вартість проєкту — 163 мільйони гривень — на 38 місць у прихистку, на одне місце припаде приблизно 4,3 мільйона гривень. Враховуючи покриття проживання на сім років (84 місяці) — це понад 51 тисяча на місце на місяць.

Це орієнтовне співвідношення вартості проєкту до кількості місць, а не окремо розрахована ціна облаштування одного.

У Костянтинівській МВА пояснили, як розраховували ефективність майбутнього прихистка:

“Створюється центр тимчасового проживання, і за весь час 10-річної оренди (з урахуванням періоду ремонту) центр прийме від 300 до 500 маломобільних осіб та людей похилого віку, що значно знижує питому вартість інвестиції на одну особу”.

Водночас поки що немає остаточного кошторису майбутніх робіт. За даними МВА, проєкт перебуває на стадії “ідея / концепція”.

“Остаточна вартість проєкту буде скоригована за результатами експертизи, тому зведений кошторисний розрахунок наразі фізично відсутній”, — зазначили в адміністрації.

Технічний нагляд за проєктуванням безкоштовно здійснює департамент капітального будівництва Донецької ОДА.

У документах громади є розбіжності щодо джерел фінансування капітального ремонту. У консолідованому переліку інвестиційних проєктів зазначили, що 43 мільйони гривень мають надійти з бюджету громади, а ще 120 мільйонів — із державного бюджету та від міжнародних донорів.

У відповіді на інформаційний запит Костянтинівська МВА навела інший розподіл: 50 мільйонів гривень із місцевого бюджету та 113 мільйонів — із державного бюджету й від міжнародних донорів. Попередня загальна сума в обох випадках однакова — 163 мільйони гривень.

Окремо в документах зазначили орієнтовні 18 мільйонів гривень витрат на 2029 рік. Ці кошти включили до загальної вартості проєкту, однак призначили не на ремонт, а на утримання прихистка.

Якщо залучити державне та донорське фінансування не вдасться, адміністрація планує виконувати роботи поетапно. У МВА описали, як у такому разі визначатимуть черговість:

“Першочергово відремонтують та введуть в експлуатацію зони першої необхідності (наприклад, перший безбар’єрний поверх та укриття), а фінансування інших етапів буде розтерміновано або скориговано в межах можливостей місцевого бюджету”.

Нагадаємо, Костянтинівська громада також збирає попередні списки переселенців, які хочуть отримати житло в селі. За державною програмою “Будиночок у селі” громада купуватиме будинок у сільській місцевості та безкоштовно передаватиме його переселенцям у користування.