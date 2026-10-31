В Олександрії з 4 листопада 2026 року відкриють відділення денного перебування для переселенців із Костянтинівської громади

В Олександрії з 4 листопада відкриють відділення денного перебування для переселенців із Костянтинівської громади. Ілюстративне фото: журнал “Охорона праці”

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З 4 листопада 2026 року в Олександрії Кіровоградської області почне працювати відділення денного перебування для переселенців із Костянтинівської громади. Тут допомагатимуть людям старшого віку та переселенцям з інвалідністю. Розповідаємо, де відкриють відділення та які документи потрібні для реєстрації.

Про нову можливість повідомляє Костянтинівська міська військова адміністрація.

У відділенні підтримки пропонують безплатні заняття з цифрової грамотності, лекції, психологічні консультації та тренінги.

Для переселенців також хочуть організовувати майстер-класи, заняття з арттерапії, гуртки та ігри.

Крім цього, діятиме клуб “Свої серед своїх”, де відвідувачі зможуть зустрічатися, спілкуватися та пити чай.

Відділення відкриється за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Бориса Нечерди, 2.

Під час першого візиту просять мати при собі такі документи для оформлення:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

довідку ВПО;

посвідчення або довідку МСЕК про інвалідність (за наявності).

З питаннями пропонують звертатися за телефоном: (099) 402-07-03.

Нагадаємо, у Костянтинівській громаді розширили перелік жителів, які можуть отримати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Йдеться про дві окремі виплати: від 10 до 15 тисяч гривень на придбання твердого палива та 5 тисяч гривень для людей з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах.