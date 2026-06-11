Більш як 3,8 тисячі людей покинули Донецьку області від початку червня 2026-го: звідки евакуювалися найбільше

Евакуація. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Понад 3,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку червня 2026-го. Серед них є близько 400 дітей. Звідки евакуйовуються найбільше — читайте далі.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповів начальник відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитро Петлін.

За його даними, від початку червня із підконтрольної уряду України частини Донеччини виїхали понад 3,8 тисячі людей, з яких близько 400 — діти. Місцеві продовжують покидати свої домівки через наближення лінії фронту, разом з якою росте і щільність російських ударів.

Так, найбільше їхали з Краматорської та Словʼянської громад — загалом 2,8 тисячі жителів. Також були випадки евакуації з:

Миколаївської громади — 360 цивільних;

Дружківської громади — 200 цивільних;

Костянтинівської громади — 140 цивільних.

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Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються понад 140,4 тисячі людей, з яких близько 8 тисяч — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 16 тисяч цивільних.

Нагадаємо, 9 червня у Донецькій області вчергове розширили зону обовʼязкової евакуації дітей — рішення ухвалили за погодження Координаційного штабу. Нововведення торкнулося окремих вулиць Словʼянськ, Краматорська та Біленького. Повну евакуацію малечі проведуть у Привіллі та Малотаранівці.