Медицина. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

За останній тиждень у Донецькій області зафіксували ще 538 нових випадків захворювань на ГРВІ. Як і раніше, обійшлося без летальних випадків серед тих, хто мав позитивний тест на COVID-19.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за минулий тиждень — з 27 жовтня по 2 листопада — у Донецькій області зареєстрували 538 нових хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, з них 16 мали підтверджений тест на COVID-19. Це на 79 людей менше, ніж було в попередній тиждень епідсезону.

Випадки захворювань на ГРВІ реєстрували майже по всім громадам регіону, однак такі показники не перевищували епідемічний поріг. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років.

Також за останній тиждень до лікарень Донеччини госпіталізували 26 хворих на ГРВІ, з яких 22 — малеча. Водночас з підтвердженим тестом на COVID-19 було 4 людей. Обійшлося без летальних випадків.

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років;

діти від 6 місяців;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

Нагадаємо, у Дружківці працює гуманітарний пункт видачі ліків. Аби отримати необхідні препарати треба звернутися туди з документом від сімейного лікаря.