Жителі Дружківки можуть безкоштовно отримати ліки: куди звертатися

Ліки. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Дружківці працює гуманітарний пункт видачі ліків. Аби отримати необхідні препарати треба звернутися туди з документом від сімейного лікаря.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Гуманітарний пункт працює з понеділка до п’ятниці з 11.00 до 15.00.

за адресою вул. Машинобудівників, буд. 34а.

Видають ліки та товари медичного призначення за наявності цих препаратів. Для їх отримання необхідно мати медичний висновок сімейного лікаря і паспорт.

З початку роботи пункту тут видали ліки 29 тисячам людей.

Нагадаємо, після обстрілів 30 жовтня у Дружківці можуть відключати електропостачання.