Українці за кордоном. Ілюстративне фото: Pixabay

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Понад 5,7 мільйона українців виїхали за кордон із 2022 року, майже вдвічі більше — з 2014-го. Аби їх повернути на Батьківщину, потрібні дві умови: міжнародні гарантії безпеки та окрема ініціатива із забезпечення житлом.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його даними, з 2022-го понад 5,7 мільйона громадян України виїхали за кордон, однак з 2014-го ця цифра майже вдвічі більша — 8,5 мільйона людей. На думку посадовця, задля їхнього повернення на Батьківщину потрібні дві умови: міжнародні гарантії безпеки та окрема міжнародна ініціатива із забезпечення житлом.

“Ми чекаємо вдома кожного українця та кожну українку, тому разом із партнерами маємо об’єднати зусилля, щоб забезпечити гідні умови й дати мільйонам наших громадян реальну можливість жити у своїй країні”, — каже уповноважений.

Він також уточнив, що ключовим механізмом має залишатися міжнародний статус тимчасового захисту — він повинен діяти доти, доки в Україні не завершаться активні бойові дії. І розповсюджуватися, на думку посадовця, він має в першу чергу на вразливі категорії громадян.

Окрім допомоги з документами українцям, які перебувають за кордоном, Офіс стикається з кейсами вилучення українських дітей іноземними органами.

“Маємо приклад в Італії, де дитину вилучили й передали під опіку іноземцям. Наголошую: МГП прямо забороняє всиновлення дітей із країн, де триває війна! Ми жорстко реагуємо на такі факти та закликаємо міжнародних партнерів звернути на це увагу”, — додав Лубінець.

Нагадаємо, до України вдалося повернути п’ятьох українців, які перебували на території Росії. Серед них — 74-річна жінка з Маріуполя, яку росіяни депортували під час бойових дій у місті.