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До України вдалося повернути п’ятьох українців, які перебували на території Росії. Серед них — 74-річна жінка з Маріуполя, яку росіяни депортували під час бойових дій у місті.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, повернення українців стало результатом домовленостей, досягнутих під час його зустрічі з новою Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою. Перемовини тривали понад три години.

Також за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста вдалося возз’єднати три родини.

Зокрема, додому повернулася 74-річна жителька Маріуполя, яку примусово вивезли до Росії під час бойових дій. За даними Лубінця, жінка перебуває у важкому стані, пересувається на колісному кріслі та потребує постійного стороннього догляду. Вдома її зустріла донька.

Найстаршій із тих, кого повернули до України, — 84 роки.

Нагадаємо, 5 червня відбувся другий етап обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, про який Україна та Росія домовилися у травні за посередництва американської сторони. Додому повернулися 185 українських військових і один цивільний.