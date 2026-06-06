Зустріч Євгена Реброва із сином після звільнення з російського полону 5 червня 2026 року. Фото: Укрзалізниця

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Серед українців, яких 5 червня повернули з російського полону, є працівник Донецької залізниці Євген Ребров. У неволі чоловік провів майже три роки.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Після звільнення чоловік уже зустрівся із сином, який також працює на залізниці. Колишньому бранцю організують реабілітацію та подальше відновлення.

Нагадаємо, 5 червня відбувся другий етап обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, про який Україна та Росія домовилися у травні за посередництва американської сторони. Додому повернулися 185 українських військових і один цивільний.