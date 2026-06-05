Повернуті з російського полону українці 5 червня. Фото: Офіс президента

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З російського полону вдалося повернути ще 185 українських військових та цивільного: 5 червня відбувся другий етап обміну у форматі “1000 на 1000”, про який Україна та Росія в травні домовилися за посередництва американської сторони. Від першого етапу, коли звільнили 205 українців, минуло три тижні.

Про проведення нового етапу обміну повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року”, — повідомив президент Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що це вже 75-й обмін із початку повномасштабного вторгнення. Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, ССО та ВСП, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Більшість визволених потрапили в полон у 2022 році, частина з них — під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник вертолітної операції — повітряного мосту до “Азовсталі”. Наймолодшому з визволених 26 років, найстаршому — 62 роки. Двоє зі звільнених є офіцерами.

Коорштаб також повідомив, що посередниками в організації обміну виступили США та Об’єднані Арабські Емірати. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування та речі першої потреби, а також належні виплати й реабілітацію.

В обмін російській стороні передали 185 їхніх військових, повідомляє пропагандистське видання ТАСС із посиланням на Міноборони країни-агресорки.

Загалом Україна та Росія вже обміняли по 390 військовополонених із тисячі, про яку домовилися у травні. До повного виконання домовленостей залишилося повернути по 610 військових.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський напередодні звернувся до очільника Росії Володимира Путіна з відкритим листом, у якому запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні, аби врегулювати війну. Він закликав російську сторону до припинення вогню та визначення чіткої дати прямих переговорів.