Евакуація. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Понад 9,5 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку червня 2026-го. Серед них є більш як 700 дітей. Звідки евакуйовуються найбільше — читайте далі.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповів начальник відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитро Петлін.

За його даними, від початку червня із підконтрольної уряду України частини Донеччини вже виїхали понад 9,5 тисячі людей, з яких більш як 780 — діти. Місцеві продовжують покидати свої домівки на тлі посилення російських атак та наближення лінії фронту.

Так, найбільше їхали з Краматорської та Словʼянської громад — загалом 7,6 тисячі жителів. Також були випадки евакуації, зокрема в межах області, з:

Дружківської громади — 700 цивільних;

Костянтинівської громади — 390 цивільних;

Лиманська громада — близько 70 цивільних.

Добропільська громада — 40 цивільних;

Святогірська громада — близько 20 цивільних.

Як уточнив Петлін, темпи виїзду залишаються на одному рівні з тими, які були на весні цього ж року.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються понад 135 тисяч людей, з яких близько 7,6 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 14,8 тисячі цивільних.

Нагадаємо, на червень 2026-го у Святогірській громаді залишаються близько 1,2 тисячі людей. Нині її території фактично розділені на дві частини, одна з яких — у зоні активних бойових дій. В іншій продовжує працювати соціальна інфраструктура, є світло та вода.