Святогірськ. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На червень 2026-го у Святогірській громаді залишаються близько 1,2 тисячі людей. Нині її території фактично розділені на дві частини, одна з яких — у зоні активних бойових дій. В іншій продовжує працювати соціальна інфраструктура, є світло та вода.

Про це розповів перший заступник голови Донецької ОДА Юрій Винокуров в етері “Єдині новини”.

За його даними, ситуація у Святогірській громаді складна, особливо — у Святогірську, Пришибу, Сидоровому та Маяках. Це населені пункти, які розташовані біля річки Сіверський Донець. Нині половина громади фактично у зоні бойових дій.

“У другій половині громади на сьогодні ще працюють комунальні служби, працюють лікарі в сімейних амбулаторіях та вирішуються всі проблеми із ЖКГ. Населення має світло, воду. Ситуація погіршується, тож ми вкотре наголошуємо, аби люди евакуювалися з територій прифронтових громад”, — каже Винокуров.

Він також уточнив, що Святогірська Лавра зазнала непоодиноких обстрілів. Попри це там залишається “велика кількість” ченців та віряни, які не погоджуються виїхати. Останні живуть на території монастиря з 2022-го.

“Маємо туди єдиний шлях для завезення гуманітарної допомоги, води та палива для генераторів, який також прострілюється. Вже були випадки, коли техніка та автобуси з ченцями потрапляли під обстріли”, — додав посадовець.

Нагадаємо, за тиждень із прифронтової Святогірської громади змогли евакуювати 30 жителів, серед них були діти. Окупанти продовжують бити по населених пунктах авіабомбами, а ще запускають БпЛА із горючими речовинами. Гуманітарну допомогу поки доставляють.