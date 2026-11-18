Костянтинівка у період з вересня 2025-го по січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр

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За допомогою дистанційного обстеження в охопленій боями Костянтинівці офіційно встановили знищення ще семи багатоквартирних будинків: профільна комісія оновила їх перелік у середу, 18 листопада. Цього разу більшість нових багатоповерхівок у списку розташована по вулиці Шкільній. Публікуємо повний перелік цих адрес.

Оновлений перелік зруйнованих багатоквартирних будинків опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

Так, у списку зруйнованих багатоповерхівок Костянтинівської громади вперше з’явилися наступні адреси:

м. Костянтинівка, вул. 6-го Вересня, 12;

м. Костянтинівка, вул. Білих Янголів (Інтернаціональна), 301;

м. Костянтинівка, вул. Лівобережна, 57;

м. Костянтинівка, вул. Шкільна, 8;

м. Костянтинівка, вул. Шкільна, 10;

м. Костянтинівка, вул. Шкільна, 11;

м. Костянтинівка, вул. Шкільна, 13.

Таким чином, станом на 18 листопада у Костянтинівці багатоповерхові будинки визнані знищеними за 434 адресами, а в селі Іванопілля — ще за двома.

Більша частина населених пунктів Костянтинівської громади залишається зоною активних бойових дій, тому українське законодавство дозволяє проводити там обстеження житла у дистанційному режимі, за допомогою аналізу фото- та відеодоказів. Це означає, що згодом перелік зруйнованих будинків може розширитись.

Зазначимо, визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”: журналісти Вільного Радіо написали інструкцію, як це зробити.

Консультації стосовно роботи програми “єВідновлення” у Костянтинівській громаді надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, Краматорська райдержадміністрація збирає заявки від жителів району, які виїхали до Вінницької, Черкаської, Кіровоградської та Харківської областей, аби сформувати списки можливих отримувачів гуманітарної допомоги. Зареєструватися можуть тільки власники довідок ВПО, які видані у 2026 році.