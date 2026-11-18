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Краматорська райдержадміністрація збирає заявки від жителів району, які виїхали до Вінницької, Черкаської, Кіровоградської та Харківської областей, аби сформувати списки можливих отримувачів гуманітарної допомоги. Зареєструватися можуть тільки власники довідок ВПО, які видані у 2026 році. Розповідаємо, як це зробити.

Оголошенням про збір звернень від переселенців поділились у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Для реєстрації потрібно заповнити одну із чотирьох онлайн-форм, вони окремі для кожної з перелічених областей, куди виїхали переселенці. Від родини заявку подає один її повнолітній член. Зробити це можна за посиланнями:

У Краматорській райдержадміністрації пояснили, чому наразі збирають заявки тільки від переселенців 2026 року: такі умови партнера, який долучається до організації допомоги.

“Ми розуміємо, що чимало наших земляків були змушені залишити рідні домівки ще у попередні роки. З повагою ставимося до історії кожної родини та розуміємо, наскільки складним залишається питання облаштування життя на новому місці. Водночас маємо враховувати умови нашого партнера, який долучається до організації гуманітарної підтримки. Наразі допомога передбачається для людей, які евакуювалися менше ніж рік тому та мають довідку ВПО, видану у 2026 році”, — пояснили у відомстві.

Там зазначили, що реєстрація є попередньою й не гарантує отримання допомоги. Партнери перевірятимуть подані відомості, тому адміністрація просить вказувати лише достовірні та актуальні дані. Мета реєстрації на поточному етапі — з’ясувати реальні потреби, щоб допомога була адресною.

Нагадаємо, від початку листопада 2026-го за межі Донецької області виїхали близько 6,3 тисячі людей. Найбільше покидають Словʼянську, Краматорську та Олександрівську громади, на окупанти продовжують посилювати свої удари. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, скільки людей загалом залишаються в регіоні.