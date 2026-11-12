Скільки людей покинули Донецьку область від початку листопада 2026 року: дані ОВА

Евакуація з Донеччини, жовтень 2026 року. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

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Від початку листопада 2026-го за межі Донецької області виїхали близько 6,3 тисячі людей. Найбільше покидають Словʼянську, Краматорську та Олександрівську громади, на окупанти продовжують посилювати свої удари. Скільки цивільних загалом залишається в регіоні — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із брифінгу начальника відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитра Петліна.

За його даними, з літа 2022 року загальна кількість людей, які виїхали за межі Донецької області, сягнула 1 мільйона 481 тисячі людей, з яких понад 217 тисяч — діти. За останні тижні з підконтрольної частини регіону евакуювали 6 370 цивільних. Найбільше покидають:

Краматорську громаду — близько 4,5 тисячі людей;

Словʼянську громаду — 640 людей;

Олександрівську громада — 950 людей.

Також обласна влада фіксувала поодиноку евакуацію цивільних з Дружківської громади — усього 20 людей, а з Лиманської виїхали 15 жителів.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються близько 59 тисяч людей, з яких 1 793 — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 50 тисяч цивільних, серед них не менш як 1 273 неповнолітніх.