Путін пропонує провести гуманітарну місію в Костянтинівці: що відомо

Костянтинівка у період з вересня 2025-го по січень 2026 року. Фото: 24 ОМБр

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Очільник країни-агресорки Володимир Путін після завершення тристоронніх перемовин в ОАЕ запропонував провести гуманітарну місію в охопленій боями Костянтинівці, базуючись на досвіді проведення операції в Олешках Херсонської області. Від 27 жовтня по 1 листопада українські та російські військові запровадили там режим припинення вогню, аби доставити до міста гуманітарну допомогу та евакуювати цивільних мешканців на підконтрольну частину України або Росію.

Про пропозицію повідомили російські медіа, посилаючись на слова Володимира Путіна під час зустрічі із представниками США за підсумками тристоронніх перемовин в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін напередодні заявив, що російські загарбники використовували час припинення вогню в Олешках для ротацій та облаштування позицій. Так, за словами посадовця, росіяни змогли повернутись на ділянки фронту, звідки їх вибивали цілий рік.

“Те, що вони відновили за режим тиші, ми ліквідовували приблизно рік. Вони відновили майже все. Цей час вони використали дуже ефективно: провели ротацію особового складу, відновили повністю знищені позиції, забезпечили себе продуктами, генераторами, пальним”, — згадував Олександр Прокудін.

Обставини проведення гуманітарної місії в Олешках та Костянтинівці мають відмінність: перше місто є окупованим з 2022 року, однак у другому на листопад тривають бойові дії, хоч Володимир Путін і стверджує, що воно окуповане ще з липня.

Інша відмінність: Олешки від підконтрольної території відділяє річка Дніпро, яка заважає просуванню загарбників на правобережжя Херсонщини. Між Костянтинівкою та іншими містами підконтрольної Донеччини такої природної перепони немає.

Президент України станом на 15:05 не дав публічної відповіді на цю пропозицію.

Більше про ситуацію в Костянтинівці

1 серпня 2026 року окупанти вже включили Костянтинівку до складу “муніципального округу Горлівки”. Оскільки російські пропагандисти вважають, що захопили Костянтинівку ще в липні, у вересні та жовтні їхні заяви були про сусідні населені пункти.

У самій Костянтинівці окупаційні війська буцімто почали вже перевірку будинків та доріг на наявність мінувань.

Інститут вивчення війни (ISW) в середині жовтня спростовував заяви росіян про повний контроль над містом.

У другій половині жовтня російські воєнкори стали визнавати, що українські військові стали знову з’являтися у Костянтинівці.

16 жовтня начальник Генерального штабу армії РФ Валерій Герасімов доповів Володимиру Путіну, що російські військові нібито захопили “місто” Олексієво-Дружківку між Костянтинівкою та Дружківкою. У Генеральному штабі ЗСУ ці заяви спростували.

Наприкінці місяця пропагандисти визнали, що не мали значних успіхів на цьому напрямку.

Ставленик росіян у Донецькій області Денис Пушилін казав, що цивільні служби не можуть зайти до Костянтинівки й почати там роботу нібито через активну роботу безпілотників ЗСУ.

Українські військові дійсно казали, що б’ють по тилу окупантів на десятки кілометрів, через що ті змушені йти по 1–2 людині.

“Якихось ударних формувань противника із застосуванням бронетехніки поки що, за даними розвідки, немає. Але ми до цього готуємося”, — говорив головний сержант 93-ї бригади “Холодний Яр” Віталій П’ясецький.

У відповідь окупанти теж атакують логістику українських захисників, але здебільшого використовують для цього авіабомби.

Атаки росіяни не припиняли й протягом жовтня, намагалися просочуватися по 2-3 людини.