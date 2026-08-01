Окупанти включили Костянтинівку у склад “муніципального округу Горлівки”, хоча бої у місті ще тривають (деталі)

Житлова забудова в Костянтинівці наприкінці липня 2026 року. Скриншот відео з окупаційних джерел

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Бої у Костянтинівці та на всьому напрямку станом на кінець липня 2026 року ще тривають. Військові ЗСУ звітують про знищення техніки та солдатів окупаційної армії ще на підході. Але ватажок т.з. “ДНР” уже включив Костянтинівку у склад “муніципального округу Горлівки”. Розповідаємо, яка ситуація на цьому напрямку за оцінками українських захисників та російських окупантів.

23 липня 2026 року ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін підписав “указ”, яким незаконно приєднав Костянтинівку до складу “муніципального округу Горлівки”.

“Указ” Дениса Пушиліна про включення Костянтинівки до складу т.з. “муніципального округу Горлівки”, 23 липня 2026 року. Документ з окупаційних джерел

Зазначимо, на мапах бойових дій в Україні окупанти позначають усю Костянтинівку як підконтрольну собі. Крім того, вони заявляють, що просунулися навіть далі в бік Олексієво-Дружківки.

Ситуація на Костянтинівському напрямку з погляду російських загарбників, кінець липня 2026 року. Мапа з окупаційних джерел

Що про ситуацію в Костянтинівці наприкінці липня 2026 року говорять у ЗСУ

Головним розпорядником інформації на полі бою в Україні є Генеральний штаб ЗСУ. В останній день липня 2026 року він звітує про щоденні атаки росіян на Костянтинівку, але про захоплення міських районів інформації не наводить.

Ситуація на Костянтинівському напрямку 31 липня 2026 року. Мапа: Генеральний штаб ЗСУ

Активісти незалежного аналітичного порталу DeepState понад половину Костянтинівки вважають спірною територією, а ще половину — підконтрольною.

Ситуація у Костянтинівці наприкінці липня 2026 року за версією активістів аналітичного порталу DeepState. Мапа: DeepState

За словами українських захисників, які обороняють місто, ситуація не настільки виграшна для росіян, як вони це описують. Командир 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Шаміль Крутков розповів, що бійці ЗСУ жартують між собою про “російський DeepState”.

“Це коли росіяни показують відео, де насправді знищують свого ж солдата, і заявляють: «О, ми вже просунулися». Тобто де вбили російського солдата — там і просування”, — говорив журналістам “Армія TV” Шаміль Крутков.

Він зазначив, що росіяни на Костянтинівському напрямку щодня атакують українських захисників піхотою. Протягом трьох місяців, з травня до липня 2026 року, окупанти провели близько 15 масованих атак бронетехнікою. Але командир бригади запевняє, що українським військовим вдається їх відбивати.

“Їм (російським військовим, — ред.) просто ставлять завдання — іти. Командири рот уже поклали по 300–400 своїх людей, не досягнувши жодної мети. Наприклад, за село Русин Яр (на захід від Костянтинівки, — ред.) окупанти уже втратили близько 1200 військових і досі його не захопили”, — додав Шаміль Крутков.

Один з його підлеглих — сержант 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр” Віталій П’ясецький — говорив, що окупанти часто кидають у Костянтинівці все та тікають.

“Часто бачимо військових противника, які пересуваються взагалі без екіпірування. У більшості випадків це наслідок роботи наших дронів: після ударів вони залишають спорядження й намагаються втекти до іншого укриття”, — говорив журналістам “Армія TV” Віталій П’ясецький.

Загалом 90% російських солдатів вдається знищувати на Костянтинівському напрямку ще на підході до позицій оборонців ЗСУ.

“Збільшується кілзона, і російська техніка уражається ще на підходах до лінії бойового зіткнення. Особливий дискомфорт створюємо, коли завдаємо ударів по логістиці. По факту, коли підбивають хоча б той самий пікап або НРК (наземний роботизований комплекс, — ред.), це реально великий головняк, тому що треба думати, як ту ж саму воду або ще щось там підвезти”, — розповідав журналістам “Армія FM” командир батальйону БПЛА бригади “Хижак” Департаменту патрульної поліції Борис Красовський.

Раніше журналісти Вільного Радіо проаналізували, якою була ситуація в Костянтинівці станом кінець червня 2026 року. Поки в ЗСУ стверджували, що росіяни не мають там позицій — військові країни-агресорки вже звітували, що контролюють половину міста.