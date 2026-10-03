ЗСУ на Костянтинівському напрямку б’ють по тилу окупантів на десятки кілометрів і вони вимушені йти по 1–2 людині

Ілюстративне фото: Instagram/Михайло Тіміш

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Російські армійці на Костянтинівському напрямку намагаються просочуватися в тил українських захисників тактикою інфільтрації — по 1–2 людини. Вони розвідують територію та намагаються виявити позиції бійців ЗСУ. Але така тактика завдає значних втрат росіянам.

Про ситуацію на Костянтинівському напрямку розповів журналістам “Суспільне Студія” головний сержант 93-ї бригади “Холодний Яр” Віталій П’ясецький.

“Якихось ударних формувань противника із застосуванням бронетехніки поки що, за даними розвідки, немає. Але ми до цього готуємося”, — говорить військовий.

Техніку окупантам важко накопичувати через постійний контроль території безпілотниками ЗСУ.

Крім того, оператори БПЛА знищують логістику та тилові об’єкти окупаційної армії на Костянтинівському напрямку на глибині в десятки кілометрів від лінії фронту.

Тому вони покладаються на піхоту, яку російське командування, попри регулярні втрати, не припиняє відправляти для інфільтрації, тобто проникнення в тил українських захисників.

Нагадаємо, за роки вторгнення російські військові вивезли з фронтових територій Донецької області на окуповану частину регіону щонайменше 4 459 цивільних мешканців. Серед них — 971 людина з Костянтинівського напрямку фронту.