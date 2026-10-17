Герасімов доповів Путіну про захоплення селища Олексієво-Дружківка, але у ЗСУ це спростовують

Ситуація на фронті в районі Олексієво-Дружківки за версією аналітичного порталу DeepState, 16 жовтня 2026 року. Мапа: DeepState

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16 жовтня 2026 року начальник Генерального штабу армії РФ Валерій Герасімов доповів Володимиру Путіну, що російські військові нібито захопили Олексієво-Дружківку між Костянтинівкою та Дружківкою. При цьому селище він назвав містом. У Генеральному штабі ЗСУ ці заяви спростували.

“Після захоплення в липні цього року Костянтинівки військами угруповання було звільнено місто Олексієво-Дружківка. Передові підрозділи, подолавши опір противника, увійшли в південно-східну та південно-західну частини Дружківки, де ведуть вуличні бої, а також вийшли на околиці Краматорська”, — заявив Володимиру Путіну начальник Генерального штабу армії РФ Валерій Герасімов.

Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов спростував ці твердження в коментарі журналістам “Укрінформу”. Він також повідомив, що бої тривають у межах Костянтинівки.

“Станом на ранок 17 жовтня у Костянтинівці залишаються позиції Сил оборони України, тривають бої. Олексієво-Дружківка також не захоплена ворогом”, — сказав Андрій Ковальов.

Зазначимо, 1 серпня 2026 року окупанти вже включили Костянтинівку до складу “муніципального округу Горлівки”. Оскільки російські пропагандисти вважають, що захопили Костянтинівку ще в липні.

Водночас аналітичний портал DeepState також не позначає Олексієво-Дружківку як окуповану чи навіть спірну територію. За останніми даними аналітиків, від селища до найближчих позицій, які контролюють російські військові, — близько чотирьох кілометрів.

Нагадаємо, Начальник Генерального штабу армії РФ Валерій Герасімов доповів також Володимиру Путіну, що російські військові нібито повністю захопили Добропілля. Однак у Генеральному штабі ЗСУ ці заяви спростовують.