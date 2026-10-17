Герасімов доповів Путіну про нібито захоплення Добропілля — у ЗСУ спростовують ці заяви

Ситуація на фронті в районі Добропілля за версією аналітичного порталу DeepState, 16 жовтня 2026 року. Мапа: DeepState

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Увечері 16 жовтня 2026 року Володимир Путін відвідав пункт управління російського угруповання військ. Начальник Генерального штабу армії РФ Валерій Герасімов доповів йому, що російські військові нібито повністю захопили Добропілля. Однак у Генеральному штабі ЗСУ ці заяви спростовують.

“Війська угруповання «Центр» звільнили місто Добропілля — один із основних оборонних вузлів противника на дніпропетровському напрямку. Штурмові підрозділи 110-ї, 114-ї та 5-ї окремих мотострілецьких бригад, а також 61-ї окремої бригади морської піхоти та 177-го окремого полку морської піхоти в ході бойових дій завершили ліквідацію оточених у Добропіллі формувань противника і тим самим повністю взяли місто під наш контроль”, — заявив Володимиру Путіну начальник Генерального штабу армії РФ Валерій Герасімов.

Наступного дня на ці заяви відреагували в Генеральному штабі ЗСУ.

“Це неправда. Насправді завдяки активним діям Сили оборони України від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу. Так само не відповідають дійсності заяви Герасимова про захоплення Добропілля. Місто залишається під контролем України”, — запевнив журналістів Укрінформ речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

За словами військового, українські захисники мають достатньо фактів, щоб стверджувати, що заяви росіян не відповідають дійсності.

“Через відсутність успіхів на полі бою керівництво російської армії продовжує створювати для власного політичного керівництва та внутрішньої аудиторії ілюзію масштабних перемог”, — вважає Андрій Ковальов.

Водночас аналітичний портал DeepState також не позначає Добропілля як окуповане. За останніми даними аналітиків, російські військові просунулися в бік міста в районі сіл Шевченко та Матяшеве, розташованих на північ від Добропілля. Від позначених на мапі позицій російських військ до околиць міста — близько трьох кілометрів.

Раніше ми розповідали, що війська країни-агресорки наростили інтенсивність атак поблизу Добропілля та намагаються охопити місто з різних напрямків. Спроби окупантів просочитися залишаються безрезультатними.