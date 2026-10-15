Росіяни посилили штурми в сторону Добропілля — намагаються охопити місто з різних напрямків: що відомо

Ситуація навколо Добропілля на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

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Війська країни-агресорки наростили інтенсивність атак поблизу Добропілля та намагаються охопити місто з різних напрямків. Лише за минулу добу на відтинку знищили близько двох штурмових взводів. Спроби окупантів просочитися залишаються безрезультатними.

Про це повідомив начальник відділення комунікації 155 ОМБр імені Анни Київської Артем Прібильнов в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, останніми днями російські війська активізували штурми поблизу Добропілля, користуючись погодними умовами. За минулу добу оборонці бригади спільно з підрозділами 9-го армійського корпусу знищили близько двох штурмових взводів окупантів та девʼять одиниць мототехніки. Загарбники не відмовилися від планів закріпитися поблизу міста до початку зими.

Росіяни намагаються охопити населений пункт з різних напрямків, використовуючи чисельну перевагу в “живій силі” та підтримку авіації. Однак окупанти зазнають значних втрат на підступах до позицій українських військових. Спроби просочитися в тил ЗСУ — залишаються без успіху, запевнив Прібильнов.

Окремо комунікаційник зазначив, що захисникам доводиться діяти в складних погодних умовах та під постійною загрозою ударів безпілотників. Попри це вони забезпечують розвідку цілей і координують роботу українських дронів, які уражають сили загарбників.

“Вони дуже хочуть, як і минулого року з Покровськом, на зиму зайти в комфортні підвали й не ночувати, і не зимувати по посадках, де їх будуть розбирати наші дрони. Маючи перевагу в авіації, кількісній “живій силі”, вони намагаються постійно зробити тиск і охопити місто Добропілля з різних сторін. Наша бригада стоїть на своєму місці й не сунулась ні на метр. Противника знищено тисячі. Це море тіл, які лежать на підступах до позицій нашої бригади”, — резюмував Артем Прібильнов.