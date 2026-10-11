Росіяни бʼють по логістиці, ЗСУ — нищать позиції: ситуація на Костянтинівському напрямку у жовтні 2026 року

Костянтинівський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

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Війська країни-агресорки дедалі частіше застосовують ударні дрони та авіацію на Костянтинівському напрямку. Вони користуються погодними умовами, аби просуватися малими групами. Українським захисникам вдається нищити деякі позиції окупантів, однак ті атакують логістичні маршрути ЗСУ авіабомбами.

Про це розповіла начальниця відділення комунікацій 117 окремої ОВМБр Юлія Степанюк.

За її словами, основна тактика російських військових на Костянтинівському напрямку залишається незмінною — атаки невеликими піхотними групами. Окупанти вичікують туман, дощі та погану видимість, аби непомітно просочитися до українських позицій та зібрати розвідувальну інформацію. Найчастіше такі спроби фіксують вночі або ж ранкові години доби.

Війська країни-агресорки постійно адаптуються та намагаються переймати окремі напрацювання Сил оборони. Водночас українським військовим вдається діяти на випередження, знищувати російські позиції та стримувати спроби просування, зазначила Степанюк:

“Нам вдалося знищити деякі їхні позиції, тому ми зупинили трішечки їх, і нам вдається трішечки активувати свою логістику для того, щоби забезпечити якнайдовше збереження та підтримку наших позицій”.

Речниця зазначила, що важливу роль у стримуванні Росії відіграє системне ураження логістики. Знищення складів та інших об’єктів постачання змушує окупантів відтягувати ресурси в тил і знижує їхні можливості для проведення штурмів. Водночас забезпечення ЗСУ дедалі активніше організують за допомогою безпілотних систем і роботизованих наземних комплексів.

“Працюємо це кожен день. Це безперервна робота як і літальних апаратів, так і роботизованих наземних комплексів, які працюють злагоджено для того, щоб доставити та зберегти не тільки життя, а ще раз повторююся, для того, щоб зберегти й наші НРК, які потім продовжують жити разом з нами”, — додала Степанюк.

Нагадаємо, вересень 2026 року відзначився успіхами підрозділів ЗСУ на Лиманському напрямку, де звільнили близько 80 км² території. Однак на інших чотирьох напрямках області російські окупанти продовжують наступати й захопили ще 110 км² території.