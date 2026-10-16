“По 2-3 людини виходять до наших позицій”: яка ситуація на Костянтинівському напрямку | Вільне Радіо

Кадри з документального фільму "Божевілля. Костянтинівка". Фото: 24 ОМБр

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Росіяни не припиняють штурми на Костянтинівському напрямку. Використовують авіабомби, а згодом вирушають до укріплень українських військових малими групами.

Про ситуацію на Костянтинівському напрямку розповів офіцер 5 окремого загону спецпризначення у складі Центру спеціального призначення “Омега” з позивним “Ротний” в ефірі телемарафону.

За його словами, ситуація поблизу Костянтинівки з минулого тижня особливо не змінюється.

“Постійно ворог намагається прорвати нашу оборону. Постійно небо над нашою Костянтинівкою та навкруги повне БПЛА ворога, як розвідувальних, так і ударних. Їхня піхота постійно намагається штурмувати. Ситуація контрольована, але важка”, — розповідає військовий.

офіцер 5 окремого загону спецпризначення у складі Центру спеціального призначення “Омега” з позивним “Ротний”, скриншот

Він каже, що загарбники активно використовують авіабомби на лінії бойового зіткнення:

“Здебільшого “очагові” їхні появи з 2-3 військовослужбовців, які виходять до наших позицій, на нашу піхоту, щоб вибити з того місця, де наші тримають оборону. Не соромляться КАби кидати на лінію оборони: в посадки, де наші укріпрайони знаходяться, кидають також і у наш тил”.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом 15 жовтня на Костянтинівському напрямку українські військові відбили 27 атак росіян. Загарбники вели наступальні дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка та в бік населених пунктів Розкішне, Миколайпілля, Райське.

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