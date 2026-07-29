Евакуація родин з дітьми, фото: Поліція Донеччини

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В охопленій бойовими діями Донецькій області триває евакуація населення силами поліції, ДСНС, волонтерів та інших учасників. Через атаки з боку армії країни-агресорки групам поліції “Білий янгол” подекуди доводиться проводити евакуацію пішки, коли застосування техніки надто небезпечне.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів керівник відділу комунікації поліції в Донецькій області Павло Дяченко.

“Бувають випадки, коли просто евакуацію проводять наші “Білі янголи” пішки. Тобто висуваються до умовних адрес, до умовних локацій, і забирають людей. Якщо маломобільні — то їх просто на візочках вивозять до місця, де перебуває автівка. А далі перекладають речі та людей і виїздять”, — заявив Павло Дяченко.

Він уточнив, що до таких дій правоохоронцям доводиться вдаватися через регулярні атаки загарбників по транспорту, призначеному для евакуації цивільних.

“Зараз дуже важка ситуація в Дружківці та Олексієво-Дружківці, тому що ворог, знову ж таки, активно б’є по евакуаційних транспортних засобах. І це не тільки по наших, від поліції, а й по ДСНС, по волонтерах, які також намагаються рятувати людей”, — зазначив речник.

Інша відповідь на російські атаки — швидкість роботи “Білих янголів”: вони намагаються проводити виїзди за лічені хвилини, аби не ризикувати потрапити під вогонь.

“Евакуаційний процес — це велика відповідальність, відповідальність за життя людей, зокрема дітей, якщо це евакуація родин із дітьми. І потрібно робити зараз: немає часу, який можна втрачати, вільно спілкуватись, обходити вулиці та закликати когось [евакуюватися]. Ні, потрібно робити все дуже-дуже швидко, наші групи намагаються вкладатись навіть у декілька хвилин, щоб безпечно це все провести”, — зазначив Павло Дяченко.

Нагадаємо, російська пропаганда та чутки роками породжують десятки міфів навколо теми евакуації. Одні люди бояться, що їх “вивезуть на органи”, інші — що залишать посеред дороги, заберуть дітей або одразу після виїзду відправлять чоловіків на фронт. Нерідко це стає причиною, з якої люди відкладають виїзд до останнього. Евакуаційник благодійного фонду “Схід SOS” Роман Бугайов розповів Вільному Радіо в окремому матеріалі про те, які фейки зустрічає найчастіше, звідки вони беруться та як насправді проходить евакуація.