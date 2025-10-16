Бюджет Комарської громади за 2025 рік втратив майже 40% доходів. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

За підсумками трьох із чотирьох фінансових кварталів 2025 року в бюджеті Комарської сільської громади не дорахувалися понад 7,5 мільйона гривень доходів. У місцеву скарбницю стало менше надходити грошей від єдиного податку, плати за землю і використання нерухомого майна. Розповідаємо у деталях, скільки заробила громада та які дотації тепер отримує.

Про бюджет Комарської громади журналісти Вільного Радіо дізналися з пояснювальної записки “Про виконання бюджету Комарської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року”.

Загалом за 9 місяців 2025 року до бюджету громади надійшло 50 315 696 гривень. З них 12 203 168 гривень — це доходи, які вдалося отримати громаді самостійно.

Для порівняння, у 2024 році громаді вдалося самостійно наповнити свій бюджет на 19 714 351 гривню. Тобто власні доходи громади у 2025 році стали меншими на 7 511 183 гривню, або на 38%.

Сільську скарбницю вдається наповнювати з таких джерел:

7 618 628 гривень податку на доходи фізичних осіб;

3 542 984 гривень єдиного податку (у 2024 році цього податку отримали 5 527 279 гривень, або на 35,9% більше);

648 185 гривень плати за землю (у 2024 році по цій статті отримали 1 242 675 гривень, що на 65,7% більше);

640 144 гривень зі спецфонду (екологічний податок, стягнення за шкоду довкіллю та плата за послуги, надані держустановами);

619 899 гривень допомоги від благодійних організацій;

211 369 гривень податку на нерухоме майно (торік за цей податок отримали 426 127 гривень, що на 50,4% більше);

126 366 неоподаткованих надходжень;

18 750 гривень транспортного податку.

Дотації з державного та місцевих бюджетів за 9 місяців 2025 року сягнули 37 472 413 гривень. Тобто Комарська скарбниця у 2025 році вже на 74% наповнюється дотаціями.

Зазначимо, за останніми даними Міністерства розвитку громад та територій України від вересня 2025 року із 24 населених пунктів Комарської громади окупованими визнали вже 8.

