Бізнес і комунальні підприємства можуть отримати до 150 млн грн пільгових кредитів на енергоефективність: які умови

Сонячна панель. Ілюстративне фото: Pexels

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Компанії та комунальні підприємства, зокрема критичної інфраструктури, можуть скористатися програмою “Доступні кредити 5–7–9%” і залучити до 150 мільйонів гривень на розвиток енергоефективності та власної генерації.

Про таку можливість нагадала прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, на тлі російських атак на енергетику інвестиції у власні джерела енергії стали питанням безпеки для підприємств. Саме тому держава підтримує бізнес і комунальний сектор через пільгове кредитування, яке є частиною політики “Зроблено в Україні”.

Кредити можна отримати на строк до 10 років. Кошти дозволяють спрямовувати на встановлення сонячних панелей, вітрові установки, системи зберігання енергії, газопоршневі, газотурбінні та біогазові генераційні установки тощо.

Як приклад ефективності програми Юлія Свириденко навела досвід КП “Міський водоканал” у Золотоноші на Черкащині. Підприємство залучило кредитні кошти та встановило сонячні панелі з гібридними інверторами. Це дозволило водоканалу працювати автономно навіть під час відключень електроенергії та безперебійно забезпечувати місто водою і водовідведенням.

В уряді закликають бізнес і комунальні підприємства долучатися до програми, щоб підвищувати стійкість громад і всієї країни. Подати заявку можна через банки-партнери, які вказані на сайті Фонду розвитку підприємництва.

Нагадаємо, що деяким підприємцям компенсуватимуть витрати на генератори й електроенергію. Податися на таку підтримку — до 15 тисяч гривень — можуть лише ФОПи 2 та 3 груп.