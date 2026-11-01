Благодійники облаштували безбар’єрне житло для переселенки з Донеччини у Полтавській області

Будинок переселенки з Донеччини Ірини Марасіної та її чоловіка Олексія Білеца. Фото: «Суспільне. Полтава»

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Благодійники з “Десятого квітня” облаштували на Полтавщині житло для переселенки з Донеччини Ірини Марасіної. У жінки набута інвалідність через розсіяний склероз, тож у будинку адаптували безбарʼєрний простір. Нині вона самостійно пересувається та без допомоги може користуватися санвузлом.

Про це йдеться в матеріалі “Суспільне. Полтава”

Там розповіли історію 47-річної переселенки Ірини Марасіни, яка разом із чоловіком Олексієм придбала будинок у селищі Диканька на Полтавщині. Туди жінка приїхала у 2014-му із міста Зугрес. Тоді на Донеччині розпочалися воєнні дії, пригадує вона. Спочатку оселю орендували.

“Ми це житло орендували спочатку. Умови були жахливі. Там і стіна в галереї падала, і дах весь тік. Там і стіна в галереї падала, і дах весь тік. Раніше до цього тут таке було страхіття. Все цвіле, гниле, побите”, — розповідає подружжя.

Нині жінка має діагноз — розсіяний склероз. І через набуту інвалідність останні сім років пересувається на кріслі колісному, тому без сторонньої допомоги обходитись не може. Не пристосований під її потреби був і придбаний будинок.

“Туалет був зроблений так примітивно. Ванна була коротка і низька, прибудова така була не дуже. Як купатися, — брав її на руки, саджав у ванну, на стільчик, купав, тоді витягував, коротше, мороки було”, — пригадує чоловік Ірини.

Зробити у будинку доступним простір родині допомогли представники громадської організації «Десяте квітня».

“Потрапити до нас в проєкт люди можуть, як звернувшись самостійно, є телефон нашої гарячої лінії. Туди люди постійно звертаються. У нас щодня є звернення від мешканців нашої області й за запитом відповідних громад. Вони направляють до нас листи з проханням допомогти йому в проведенні ремонту”, — розповів координатор проєкту Олександр Пилипенко.

Роботи тривали близько двох місяців. У будинку Ірини представники підрядної організації, зокрема, відновили перекриття даху, зрізали дверні пороги, вирівняли підлогу та облаштували інклюзивний санвузол. Також встановили новий газовий котел.

“Мені тепер взагалі прекрасно. І підлогу зробили, тепер можна на кріслі колісному їхати прямо хоч у ванну кімнату, хоч в коридор, з кімнати в кімнату. Рівна підлога, без перешкод. Для мене це дуже важливо. Санвузол, щоб на крісло сісти, поїхати у ванну — це взагалі неймовірно”, — розповіла переселенка.

Як уточнив представник “Десятого квітня”, цьогоріч вони працюють на 160 об’єктах, 60 із них уже завершили. Паралельно збирають та формують базу даних на наступний рік.

“У нас уже звернень до нашої організації близько 300, від домогосподарств нашої області. І вже близько 20 об’єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, саме для тимчасового житла для ВПО. Це те житло, яке перебуває у власності сільських, міських територіальних громад і вони виявляють бажання використати його саме для майбутнього проживання ВПО”, — зауважив Пилипенко.

Нагадаємо, протягом 2026 року з Донецької області виїхали у 10 разів більше людей, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ. Третина переселенців знайшли прихисток у своїй же області, найбільше ж серед українських міст донеччан прийняли Дніпро, Київ та Харків.