Благодійники “перетворять” свідчення про війну у донати для “Єдинозбору”: як долучитися до ініціативи

До 16 березня кожен з українців може записати свідчення про війну, яке благодійники конвертують у донат на “Єдинозбір”. У межах ініціативи збирають 1 мільярд гривень на закупівлі дронів-перехоплювачів. Як долучитися — читайте далі.

Про це журналістам Вільного Радіо розповіли представники соціальної платформи Svidok.org.

Спільно з Благодійним фондом Сергія Притули й Національною Бібліотекою Ярослава Мудрого вони запустили нову ініціативу — з 16 лютого до 16 березня кожен з українців може записати свідчення про війну, яке конвертуватиметься у 50 гривень. Кошти перерахують на “Єдинозбір”, у межах якого збирають 1 мільярд гривень на закупівлі дронів-перехоплювачів “шахедів”.

“Наша мета змотивувати людей зберегти свій досвід життя під час війни, і водночас докластись до своєї ж безпеки — задонатити, не витрачаючи власних коштів, на збивачі шахедів через нас, записавши свідчення. Таким чином Ви також зробите неоціненний вклад в історію для майбутніх поколінь — задокументувавши війну, аби Росія не переписала історію”, — каже директорка платформи Олена Кук.

Як це працює

Організатори пропонують три варіанти, аби записати свої спогади:

зареєструватися на онлайн-платформі Svidok.org

скористатися телеграм-ботом @SvidokNoteBot;

зателефонувати за номером 0-800-507-480.

Там можна поділитися історією про:

як і де ви зустріли війну;

воєнні злочини Росії (обстріли міст і сіл, зруйновані будинки, загибель людей);

злочини Росії під час окупації;

переїзд, евакуацію;

екологічні наслідки війни (поля й ліси, знищені ракетами та дронами, загиблі тварини, заміновані та забруднені землі);

життя без світла, опалення та води;

волонтерство (підтримку людей, які виїхали, допомога армії, участь у роботі благодійних фондів тощо).

На платформі закликають ділитися спогадами на 50 і більше слів. Також можна додати фото чи відео події, свідком якої ви стали. Кожне свідчення буде конфіденційним — спочатку його промодерують, а потім опублікують. Усі історії матимуть спеціальну позначку та відображатимуться на лічильнику.

“Єдинозбір” — це про системну допомогу в боротьбі з шахедним терором. Дрони-перехоплювачі вже зараз зменшують навантаження на ППО і дають військовим більше можливостей захисту людей та критичної інфраструктури. Фонд цінує, що в цій ініціативі кожне свідчення про війну перетворюється на підмогу бійцям. Люди зберігають правду про пережите і водночас роблять внесок в оборону. Таке поєднання пам’яті, відповідальності й дії наближає нас до мети”, — коментує директор Фонду Притули Андрій Шувалов.

Окрім конвертації у донат, свідчення стануть частиною всеукраїнського сховища спогадів про війну. Вони також можуть бути представлені на міжнародних виставках і подіях, щоб допомогти у розголосі російських злочинів і посиленні допомоги від іноземних партнерів, зазначають організатори.

Водночас записані факти воєнних злочинів, за згодою свідків, можуть передати до офісу Генпрокурора та Міжнародного кримінального суду, щоб допомогти притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, упродовж тижня — з 9 по 15 лютого — російські війська спрямували по Україні 1300 ударних дронів. Головною ціллю, як і у попередні місяці зими, була енергетична інфраструктура.