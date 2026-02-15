Наслідки однієї з атак по Україні. Ілюстративне фото: ДСНС

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Упродовж тижня — з 9 по 15 лютого — російські війська спрямували по Україні 1300 ударних дронів. Головною ціллю була енергетична інфраструктура.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, крім дронів, протягом цього тижня — з 9 по 15 лютого — окупанти випустили по Україні більш ніж 1,2 тисячі керованих авіаційних бомб та 50 ракет різних типів.

Зеленський заявив, що як і раніше, головною ціллю цих ударів була енергетика. Також росіяни завдавали ударів по житловій інфраструктурі.

Глава держави додав, що у Мюнхені українська команда домовилася з лідерами ЄС про пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого.

“Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції, мережу. Значну частину ракет наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз”, — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, більш як 1,2 тисячі ударів завдали росіяни по підконтрольній уряду України частині Донецької області за 14 лютого. Через ці атаки зазнали поранень двох людей, серед яких — дитина.