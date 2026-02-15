Де лінія фронту у Донецькій області на 15 лютого: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Більш як 1,2 тисячі ударів завдали росіяни по підконтрольній уряду України частині Донецької області за 14 лютого. Через ці атаки зазнали поранень двох людей, серед яких — дитина. Більш про ситуацію розповідаємо далі.
Упродовж минулої доби під вогнем окупантів були пʼять населених пунктів Донецької області, кажуть у поліції. Зокрема, окупанти били по Костянтинівці Краматорську, Слов’янську, Билбасівці й Райгородку.
Загалом загарбники атакували житлові квартали та лінію фронту Донецької області 1 271 раз. Руйнувань внаслідок цих ударів зазнали 33 цивільні обʼєкти, з яких 25 — житлові будинки.
Так, по Билбасівці росіяни вдарили БпЛА “Герань-2»” – поранили двох людей, зокрема дитину. Пошкоджень зазнали 12 приватних будинків і 3 цивільних авто.
У Слов’янську внаслідок влучання БпЛА “Герань-2” також пошкоджень зазнали 12 приватних будинків. Краматорськ війська країни-агресорки атакували FPV-дроном та БПЛА “Молнія-2” — пошкодили багатоповерхівку, адмінбудівлю, гараж та автомобіль.
У Райгородку російський FPV-дрон пошкодив цивільне авто.
Як звітують у Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 205 людей, у тому числі 67 дітей.
На Лиманському напрямку війська країни-агресорки атакували 12 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися просунутися вперед у районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана.
На Слов’янському напрямку українські оборонці відбили 11 спроб окупантів просунутися вперед у районах Дронівки, Ямполя, Закітного та у бік Платонівки, Раю-Олександрівки.
На Краматорському напрямку загарбники тричі намагалися просунутися на позиції українських військ — у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного.
На Костянтинівському напрямку окупанти провели 13 атак у районах Плещіївки, Щербинівки, Софіївки та у бік Іллінівки, Костянтинівки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 59 штурмових та наступальних дій агресора у районах Затишку, Родинського, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Молодецького, Новомиколаївки, Дачного та у бік Вільного, Білицького, Нового Шахового, Шевченка, Новоолександрівки, Сергіївки та Іванівки.
Нагадаємо, станом на 14 лютого 2026 року в російському полоні ще перебувають близько 7 тисяч українців. Водночас в українському полоні є понад 4 тисячі росіян.