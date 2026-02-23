Благодійники повернули мешканцю Мирнограда право на компенсацію за знищену домівку: як їм це вдалося

Жителю Мирнограда повернули право на компенсацію за знищене житло. Фото: БФ "Право на захист"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Юристи БФ “Право на захист” допомогли жителю Мирнограда повернути право на компенсацію за домівку, яку він втрати через російську агресію. Чоловік не міг отримати відшкодування через помилку нотаріуса — там внесил неправильні відомості до реєстру. Нині містянин очікує житловий сертифікат.

Історією поділилися у соціальних мережа благодійного фонду.

Там рассказали, что мужчину зовут Виталий — он вынужденно покинул родной Мирноград еще в 2024 году. Горожанин спасал свою жизнь под обстрелами, оставив дом, который впоследствии превратился в руины. Сейчас переселенец живет в центре в Днепре.

Віталій, кажуть правозахисники, сподівався отримати компенсацію за зруйноване житло через програму “єВідновлення”. Однак під час подання заяви з’ясувалося, що в спадкових документах є технічні помилки щодо виду спільної власності. Через це нотаріус вніс до державного реєстру невірні відомості.

“У результаті система вимагала згоду інших співвласників майна, хоча насправді їх не існує. Подати заяву було неможливо. Віталій звернувся до юристів БФ “Право на захист”. Після детального аналізу документів та комунікації з державним нотаріусом і реєстраторами встановили причини”, — розповідають фахівці.

Благодійники супроводжувала процес виправлення помилок відповідно до законодавства. Зрештою нотаріус виніс рішення про їх усунення, до свідоцтва внесли зміни й дані в реєстрі виправили. У результаті за Віталієм зареєстрували 100% право власності на квартиру і він зміг подати заяву на компенсацію.

Нині чоловік очікує на житловий сертифікат. Фахівці “Права на захист” закликають звертатися до них з подібних юридичних питань за безоплатною консультацією за цими номерами телефонів:

+38 (099) 507-50-90;

+38 (068) 507-50-90;

+38 (093) 507 50 90.