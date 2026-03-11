Благодійники пропонують до 36 тис. грн допомоги для ВПО у Києві, які шукають роботу: як податися

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Переселенці та інші вразливі категорії населення, які нині мешкають у Києві та області, можуть отримати підтримку від благодійників. Вони пропонують до 36 тисяч гривень фінансової допомоги. Окрім грошей, ініціатива передбачає пошук роботи та менторство. Як податися — читайте далі.

Про програму розповіли у благодійному фонді Caritas Ukraine.

Проєкт реалізують для мешканців Києва та області, які постраждали від війни або перебувають у вразливому становищі. Взяти участь в ініціативі можуть, зокрема:

ВПО;

малозабезпечені сім’ї (якщо дохід родини не перевищує 8 422 грн на людину);

одинокі матері або батьки;

багатодітні родини;

люди віком від 50 років;

люди з інвалідністю;

ветерани та члени їхніх родин.

Наразі програма ініціативи охоплює три напрямки — фінансову підтримку на перенавчання, допомогу в пошуку роботи, а також менторство для адаптації до вимог ринку праці. Розмір допомоги: 36 000 гривень, однак без урахування податків.

Взяти участь в проєкті можна через форму реєстрації за цим посиланням.

Благодійники зазначають, що чіткого дедлайну для подачі заяв немає. Їх розглядатимуть на постійній основі, поки не закінчаться гроші.

Нагадаємо, у 2026 році захисники та захисниці України можуть скористатися низкою державних житлових програм — від компенсації оренди до пільгових кредитів під 0–3% річних.