У 2026 році захисники та захисниці України можуть скористатися низкою державних житлових програм — від компенсації оренди до пільгових кредитів під 0–3% річних. Розповідаємо, які можливості доступні та на яких умовах.

Програма пільгової іпотеки “єОселя”

У 2026 році умови програми розширили — тепер пільгова іпотека доступна не лише військовим-контрактникам, а й мобілізованим захисникам і захисницям.

Завдяки змінам, які набули чинності у січні, усі військовослужбовці можуть оформити іпотечний кредит під 3% річних.

Подати заявку можна через застосунок “Дія”, після чого її розглядає один із банків-партнерів програми.

Умови програми:

0% річних — для захисників, які відслужили за проєктом “Контракт 18–24”;

3% річних (перші 10 років, далі — 6%) — для чинних військовослужбовців ЗСУ (контрактників і мобілізованих), СБУ, ГУР, Нацгвардії й ДПСУ, а також поліцейських;

7% річних (перші 10 років, далі — 10%) — для ветеранів війни, учасників бойових дій та родин загиблих захисників.

Важливо звернути увагу на наступні деталі:

Перший внесок: від 10% для людей віком до 25 років та від 20% — для інших; Квартира або будинок мають бути розташовані на підконтрольній Україні території. У Києві та обласних центрах нерухомість має бути не старішою за 10 років; Площа житла: до 52,5 кв. м на одну людину + 21 кв. м на кожного наступного члена родини; У разі нестабільного доходу (зокрема для мобілізованих) банк може вимагати майнову поруку від членів родини.

Грошова допомога на оренду житла для чинних військових

Якщо військова частина не може надати службове житло, військовослужбовці (контрактники та офіцери за призовом) можуть отримувати щомісячну компенсацію за піднайом житла.

Розміри виплат у 2026 році:

Київ — 4560 грн на місяць;

обласні центри — 3420 грн;

інші населені пункти — 2280 грн.

Для сімей із трьох і більше людей сума збільшується у 1,5 раза.

Куди звертатися:

Для отримання виплати військовослужбовець має подати рапорт командиру військової частини, додавши копію укладеного договору оренди житла.

Компенсація оренди для ветеранів та демобілізованих

Окрему компенсацію можуть отримати ветерани війни, демобілізовані військові, а також поліцейські чи рятувальники, які брали участь у захисті України.

Звернутися можуть ті, хто:

має знищене або пошкоджене житло;

має житло на окупованій території або в зоні бойових дій;

є внутрішньо переміщеною особою;

проходить реабілітацію далеко від місця проживання.

Розмір компенсації залежить від населеного пункту:

у великих містах (Києві, Львові, Дніпрі та Одесі) — до двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2026 році ця сума дорівнює 6 656 грн);

в обласних центрах — до 1,5 прожиткового мінімуму (у 2026 році це 4 992 грн);

в інших населених пунктах — до одного прожиткового мінімуму (або 3 328 грн у 2026 році).

Компенсацію призначають на строк дії договору оренди, але не більше ніж на шість місяців.

Куди звертатися:

Щоб отримати компенсацію за оренду житла, захисник або захисниця мають подати заяву до місцевого органу з питань ветеранської політики за адресою орендованого житла. Це також можна зробити через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). До заяви потрібно додати копію договору оренди житла та інші необхідні документи.

Компенсація за знищене майно “єВідновлення”

Військові, ветерани, поліцейські та рятувальники, чиї домівки постраждали внаслідок російської агресії, можуть скористатися державною програмою “єВідновлення”. Залежно від ступеня пошкоджень, держава надає кошти на ремонт або житловий сертифікат для купівлі нової оселі.

Захисники мають пріоритетне право на отримання допомоги. Це означає, що їхні заявки комісія розглядає першочергово, а кошти за сертифікатами бронюються швидше. Пільга діє для тих, чиє житло було зруйноване після 24 лютого 2022 року на підконтрольній Україні території або в зоні, де вже завершилися активні бойові дії.

Про те, як подати заяву через “Дію” та які документи підготувати, журналісти Вільного Радіо розповідали у матеріалі раніше.

Житловий ваучер для ветеранів з ТОТ

Ветерани-ВПО з тимчасово окупованих територій можуть отримати житловий ваучер номіналом 2 млн грн для купівлі нового житла.

Подати заявку на житловий ваучер можуть ті, хто:

має статус ВПО;

має статус учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни, отриманий як під час АТО/ООС, так і після повномасштабного вторгнення;

має зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території;

проживає та не має житла на підконтрольній Україні території (винятки — непогашена іпотека або житло в зоні активних бойових дій);

раніше не отримував компенсацій у межах програми “єВідновлення” і не подавав заяв на інші державні житлові програми.

Умови щодо відсутності житла та невикористання допомоги від держави поширюються також на чоловіка/дружину та дітей заявника.

Важливо:

Ваучер не компенсує зруйноване або пошкоджене житло на ТОТ і не потребує перевірки майна;

Право власності на житло на ТОТ не потрібно скасовувати.

Термін дії ваучера — 5 років;

Кошти перераховуються безпосередньо продавцю або банку, грошові виплати на руки не передбачені;

Житло, придбане за ваучер, не можна продавати або передавати протягом 5 років;.

Пряма компенсація вартості житла

Ці програми (постанови №719 та №280) передбачають не кредит, а цільову виплату всієї суми на купівлю оселі. Гроші нараховуються на спеціальний рахунок в Ощадбанку, а у захисника є рік, щоб обрати та придбати житло.

Хто може отримати виплату:

люди з інвалідністю внаслідок війни I та II груп, які захищали незалежність та суверенітет України;

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

ветерани-ВПО, які мають статус учасника бойових дій (УБД) або III групу інвалідності внаслідок війни.

Головні умови:

Квартирний облік: виплата призначається лише тим, хто офіційно перебуває в черзі на поліпшення житлових умов у своїй громаді;

Відсутність попередньої допомоги: заявник та повнолітні члени його сім’ї раніше не повинні були отримувати грошову компенсацію за житло або пільгові кредити від держави;

Майнові обмеження: у власності родини не повинно бути житла площею понад 52,5 кв. м (на одного або двох людей) + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Нерухомість в окупації чи зоні бойових дій, а також знищене майно при цьому не враховуються.

Важливо: Якщо ви вже скористалися цією компенсацією, ви втрачаєте право на участь у програмі “єОселя”. Виняток робиться лише тоді, коли житло, куплене за ці гроші, було знову зруйноване або опинилося в окупації.

Куди звертатися:

Для призначення компенсації необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем перебування на квартирному обліку.

Програма “Власний дім” (сільська місцевість)

Програма підтримує тих, хто хоче збудувати, реконструювати або купити житло у сільській місцевості. Кредитування здійснюється через регіональні фонди підтримки індивідуального будівництва на селі.

Хто може отримати:

громадяни України, які підтвердили платоспроможність, постійно проживають або переселяються для проживання у сільську місцевість та працюють у селі (в установах, організаціях або в особистому селянському господарстві);

ветерани війни, ВПО та члени їхніх сімей.

Пільги для захисників:

0% річних: відсотки за користування кредитом не нараховуються військовослужбовцям (контрактникам, мобілізованим та резервістам) з початку і до закінчення особливого періоду. Діє лише за умови, що місцевий бюджет компенсує ці відсотки фонду;

Відсутність пені: за прострочення платежів під час дії особливого періоду пеня для військових не нараховується.

Для решти категорій ставка становить 3% річних.

Максимальні суми кредиту у 2026 році:

до 600 тис. грн — для спорудження нового житлового будинку;

до 500 тис. грн — для придбання готового житла;

до 350 тис. грн — для реконструкції або капітального ремонту будинку;

до 150 тис. грн — для спорудження інженерних мереж та підключення до комунікацій.

Термін кредитування: До 20 років (але не довше, ніж до досягнення пенсійного віку). Для молодих або неповних сімей (вік батьків до 35 років включно) — до 30 років.

Куди звертатися: Рішення про надання кредиту ухвалює виконавчий орган фонду “Власний дім” на підставі списків, затверджених місцевою радою. Заяву та документи можна подати як у паперовій, так і в електронній формі.

Раніше ми розповідали про законопроєкт, який регулюватиме соціальні, трудові й пенсійні права військових і членів їх родин.