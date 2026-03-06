Зробити резюме статті: (ChatGPT)
У 2026 році захисники та захисниці України можуть скористатися низкою державних житлових програм — від компенсації оренди до пільгових кредитів під 0–3% річних. Розповідаємо, які можливості доступні та на яких умовах.
У 2026 році умови програми розширили — тепер пільгова іпотека доступна не лише військовим-контрактникам, а й мобілізованим захисникам і захисницям.
Завдяки змінам, які набули чинності у січні, усі військовослужбовці можуть оформити іпотечний кредит під 3% річних.
Подати заявку можна через застосунок “Дія”, після чого її розглядає один із банків-партнерів програми.
Умови програми:
Важливо звернути увагу на наступні деталі:
Якщо військова частина не може надати службове житло, військовослужбовці (контрактники та офіцери за призовом) можуть отримувати щомісячну компенсацію за піднайом житла.
Розміри виплат у 2026 році:
Для сімей із трьох і більше людей сума збільшується у 1,5 раза.
Куди звертатися:
Для отримання виплати військовослужбовець має подати рапорт командиру військової частини, додавши копію укладеного договору оренди житла.
Окрему компенсацію можуть отримати ветерани війни, демобілізовані військові, а також поліцейські чи рятувальники, які брали участь у захисті України.
Звернутися можуть ті, хто:
Розмір компенсації залежить від населеного пункту:
Компенсацію призначають на строк дії договору оренди, але не більше ніж на шість місяців.
Куди звертатися:
Щоб отримати компенсацію за оренду житла, захисник або захисниця мають подати заяву до місцевого органу з питань ветеранської політики за адресою орендованого житла. Це також можна зробити через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). До заяви потрібно додати копію договору оренди житла та інші необхідні документи.
Військові, ветерани, поліцейські та рятувальники, чиї домівки постраждали внаслідок російської агресії, можуть скористатися державною програмою “єВідновлення”. Залежно від ступеня пошкоджень, держава надає кошти на ремонт або житловий сертифікат для купівлі нової оселі.
Захисники мають пріоритетне право на отримання допомоги. Це означає, що їхні заявки комісія розглядає першочергово, а кошти за сертифікатами бронюються швидше. Пільга діє для тих, чиє житло було зруйноване після 24 лютого 2022 року на підконтрольній Україні території або в зоні, де вже завершилися активні бойові дії.
Про те, як подати заяву через “Дію” та які документи підготувати, журналісти Вільного Радіо розповідали у матеріалі раніше.
Ветерани-ВПО з тимчасово окупованих територій можуть отримати житловий ваучер номіналом 2 млн грн для купівлі нового житла.
Подати заявку на житловий ваучер можуть ті, хто:
Умови щодо відсутності житла та невикористання допомоги від держави поширюються також на чоловіка/дружину та дітей заявника.
Важливо:
Ці програми (постанови №719 та №280) передбачають не кредит, а цільову виплату всієї суми на купівлю оселі. Гроші нараховуються на спеціальний рахунок в Ощадбанку, а у захисника є рік, щоб обрати та придбати житло.
Хто може отримати виплату:
Головні умови:
Важливо: Якщо ви вже скористалися цією компенсацією, ви втрачаєте право на участь у програмі “єОселя”. Виняток робиться лише тоді, коли житло, куплене за ці гроші, було знову зруйноване або опинилося в окупації.
Куди звертатися:
Для призначення компенсації необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем перебування на квартирному обліку.
Програма підтримує тих, хто хоче збудувати, реконструювати або купити житло у сільській місцевості. Кредитування здійснюється через регіональні фонди підтримки індивідуального будівництва на селі.
Хто може отримати:
Пільги для захисників:
Максимальні суми кредиту у 2026 році:
Термін кредитування: До 20 років (але не довше, ніж до досягнення пенсійного віку). Для молодих або неповних сімей (вік батьків до 35 років включно) — до 30 років.
Куди звертатися: Рішення про надання кредиту ухвалює виконавчий орган фонду “Власний дім” на підставі списків, затверджених місцевою радою. Заяву та документи можна подати як у паперовій, так і в електронній формі.
Раніше ми розповідали про законопроєкт, який регулюватиме соціальні, трудові й пенсійні права військових і членів їх родин.