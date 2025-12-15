Евакуація родини з підлітком у Костянтинівці, листопад 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

В Україні з’явилася нова гаряча лінія з питань евакуації, яка доступна цілодобово та працює без вихідних. ЇЇ створили силами благодійників із “Координаційного гуманітарного центру”, що об’єднує різні організації підтримки у сфері евакуації населення. Розповідаємо, як можна звернутися та які послуги там надають.

Про початок роботи нової гарячої лінії повідомляють у ДонОДА.

Гаряча лінія доступна за номером: 203. У Донецькій обласній державній адміністрації зазначили, що дзвінки приймають 27 операторів. За номером можна залишити заявку на евакуацію та звернення на поселення від громадян.

Благодійна організація “Координаційний гуманітарний центр” (КГЦ), яка запустила гарячу лінію, об’єднує різні ГО евакуаційного та гуманітарного напрямку, аби підвищити ефективність їхньої роботи, уточнює обласна влада Донеччини. Окрім цього, КГЦ відповідає за організацію та узгодження дій гуманітарних місій і організацій, підтримує благодійний сектор і цивільне населення, зокрема, у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, з прифронтових населених пунктів Донецької області триває евакуація цивільних, зокрема, маломобільних. Їх вивозять до більш безпечних регіонів України в кілька етапів. Через інтенсивність російських атак по автівках робити це нині складніше.