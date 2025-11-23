Евакуація. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З прифронтових населених пунктів Донецької області триває евакуація цивільних, зокрема, маломобільних. Їх вивозять до більш безпечних регіонів України в кілька етапів. Через інтенсивність російських атак по автівках робити це нині складніше.

Про це розповів член благодійного фонду “Схід SOS” Едуард Скорик в етері “Суспільне. Студія”.

Він, як і інші волонтери, нині займається евакуацією цивільних з прифронтових міст регіону — Дружківки та Миколаївки, зокрема. Зі слів Скорика, вивозять і маломобільних, які практично не можуть пересуватися самостійно. Заявки на таку евакуацію залишають як самі люди, так і їхні рідні.

“Наші екіпажі якраз навчені під евакуацію маломобільних та лежачих людей. Є і ноші, і лежачі місця в автівках. Звісно, це складно, нести по сходах, вага в людей дуже різна, але справляємось”, — каже він.

Нині людей вивозять до транзитних пунктів в Харківській або Дніпропетровській областях. Там надають допомогу та консультації, а ще орієнтують із розселенням.

“Ми їх веземо першочергово в транзитні центри — в Павлограді, в Лозовій, Волоське, — і там якраз працюють далі наші команди, які допомагають розподілити людей та перенаправити, куди потрібно. Ті, хто самостійні, можуть по державному розселенню їхати, все безкоштовно. Маломобільні, лежачі, хто немає змоги звернутися до родичів або нікуди їхати, такими випадками займаємося ми”, — розповів Едуард Скорик.

Він уточнив, що першочергово маломобільні потрапляють до Дніпра в “Океан добра”. Там їх тимчасово розселяють, визначають їх стан, а далі — перенаправляють на довгострокове розміщення.

“Є звісно певні проблеми із вільними місцями, в нас навіть є так звана “черга життя” — це люди маломобільні, які чекають, коли звільниться місце для розселення. В цьому є проблема, не можемо одразу евакуювати та розселити”, — каже Скорик.

За його словами, деякі з цивільних із прифронтових міст не хочуть виїжджати, оскільки переживають за власне майно:

“Аргументують тим, думають, що якщо вони залишаються вдома, то нічого з домівкою не станеться, не розкрадуть майно мародери та начебто не прилетить. Але реалії, ми ж бачимо, коли ворожі дрони просто атаку”.

Волонтер також зауважив, що впродовж останніх тижнів евакуація з Донецької області ускладнилася. Війська країни-агресорки збільшили свої атаки на автівки, якими вивозять цивільних.

Як записатися на евакуацію

0-800-500-121 та +38 (073) 050-01- 21 — номери кол-центру Донеччини для заявок на евакуацію;

0-800-408-911 — телефон гарячої лінії;

0-800-332-614 — волонтери БФ “Схід SOS”

0-800-332-614 — для евакуації з дітьми, тяжкохворими та маломобільними людьми;

+38 (093) 202-22-32 та +38 (096) 404-10-34 — для супроводу тяжкохворих з медичним персоналом від “Проліски”.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, як “Схід SOS” разом з громадами облаштовує нові місця для маломобільних переселенців.