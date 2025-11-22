Фото: Instagram/mstyslav.chernov

Маріанна Вишемирська, чий знімок з обстріляного пологового будинку в Маріуполі облетів світ, нині працює з російськими політиками та бере участь у кампанії нібито з “відновлення” міста.

Про це йдеться в дослідженні видання “Новая газета. Европа”.

Як Маріанна стала публічно відомою

Б’юті-блогерка Маріанна Вишемирська стала відомою у березні 2022 року, коли фотокореспондент Associated Press Євген Малолєтка зняв її вагітною під час евакуації з обстріляного пологового будинку №3 у Маріуполі. Ці кадри зруйнованої будівлі тоді побачили у всьому світі та потрапили на обкладинки закордонних видань. Російські пропагандисти одразу заявили, що фото нібито постановні, а сама дівчина — “акторка”.

Пізніше Маріанна в інтерв’ю BBC спростувала твердження про постановочність і підтвердила, що стала свідком вибуху. Водночас вона не назвала сторону, яка завдала удару, пояснивши це тим, що “не бачила всього особисто”.

Після того, як Вишемирська залишила Маріуполь, вона переїхала до окупованого Донецька разом із чоловіком та новонародженою дитиною. Її резервний телеграм-канал, який спершу створювався для публікацій про косметику, поступово став майданчиком для політичних публікацій.

За спостереженнями журналістів, саме в цей період блогерка почала публікувати дописи про обстріли Донеччини та Луганщини, звинувачуючи в цьому Україну та країни НАТО, коментувала міжнародну політику та критикувала українську владу. Вона рекламувала російські пропагандистські канали, збирала допомогу для російських військових і перед президентськими виборами в РФ відкрито підтримала Володимира Путіна, пишуть у дослідженні. Зараз, за даними журналістів, вона, ймовірно, мешкає у Москві.

До повномасштабного вторгнення Маріанна працювала моделлю та блогеркою: рекламувала косметику, мала близько 84 тисяч підписників в інстаграмі. Тепер її акаунт закритий і очищений від публікацій.

Що відомо про співпрацю Вишемирської з російськими політиками

За даними “Новой газеты. Европа”, на зміну контенту та публічної позиції Маріанни вплинув Олександр Торшин — колишній сенатор і ексзаступник голови Центробанку Росії, який вважається куратором Марії Бутіної. Останню у США засудили за шпигунство, а після повернення до РФ вона стала депутаткою Держдуми та ведучою пропагандистського каналу RT.

У вересні 2022 року Вишемирська вперше згадала Торшина у своїх публікаціях, вказавши, що отримала медикаменти для жителів Донецька “від небайдужих людей з Росії”. Надалі вона неодноразово згадувала його у своїх дописах і публічно вітала з днем народження. У блозі Торшина Маріанна описана як “колега з гуманітарних проєктів”.

Ще один учасник її публічних матеріалів — Олег Хуснуллін. Він представлявся помічником сенатора, представником муфтія так званої “ЛНР”, чиновником Чувашії та GR-директором будівельної компанії. Однак, як зазначають дослідники, у відкритих реєстрах його немає, а частина біографії може бути вигаданою.

У дослідженні вказали, що протягом останніх трьох років Вишемирська отримувала зарплату від компанії “Хаус Групп”, яку Хуснуллін нібито представляє, а також ще від двох фірм — Чебоксарського апаратного заводу та лабораторії “Біолайф”. Ці компанії, як зазначають журналісти, він лобіював на окупованих територіях.

Наприкінці 2024 року Маріанна припинила вести свої соцмережі.

