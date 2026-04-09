Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Банківські картки переселенців можуть заблокувати через борги за комунальні послуги. Розповідаємо, як і коли це відбувається та чи можуть божники знімати гроші із заблокованих рахунків.
За роз’ясненням журналісти Вільного Радіо звернулися до Донецького відділу Державної виконавчої служби України.
Згідно із Законом “Про виконавче провадження”, державний виконавець має право стягувати кошти боржника, які перебувають на банківських рахунках.
У відповіді на інформаційний запит Вільного Радіо виконавча служба пояснює:
Задача державного виконавця — заблокувати рахунок боржника, а вся відповідальність за те, щоб розібратися, чи є ці кошти “соціальними”, за законом лягає на банк.
Саме банк, отримавши постанову від виконавця, має перевірити статус рахунку та характер грошей, які на ньому лежать.
Якщо виявляється, що це спецрахунок, на який згідно з законом не можна накладати арешт, банк повинен повідомити про це виконавця.
“Банк зобов’язаний повідомити виконавця про цільове призначення коштів на рахунку та повернути його постанову без виконання, що є підставою для зняття виконавцем арешту із цих коштів згідно із ч.4 ст.59 Закону № 1404-VIII”, — пояснюють у відповіді на запит.
Важливо: у момент, коли будь-яка допомога чи пенсія надходить на вашу звичайну картку, вона автоматично стає вашою власністю і втрачає статус соціальної виплати, перетворюючись на звичайний банківський вклад.
На період дії воєнного стану діє пільговий режим для фізичних осіб-боржників. Вони можуть щомісяця знімати з одного поточного рахунку суму до двох мінімальних зарплат. Станом на 2026 рік це 17 294 грн.
Для цього потрібно подати заяву до органу державної виконавчої служби, вказавши:
Заяву можна подати особисто, поштою або онлайн.
Станом на березень 2026 року Донецький відділ державної виконавчої служби мав в роботі 10 проваджень щодо стягнення заборгованості за комунальні послуги.
Нагадаємо, в Україні розширили програму допомоги на проживання для переселенців. У 2026 році вразливі категорії ВПО отримуватимуть підтримку на шість місяців довше, а діти-переселенці зможуть отримувати допомогу незалежно від доходів сім’ї.