Банківські картки переселенців можуть арештувати через борги за ЖКГ. Вільне Радіо з’ясувало, хто і коли може блокувати виплати та як користуватися грошима під час арешту.

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Банківські картки переселенців можуть заблокувати через борги за комунальні послуги. Розповідаємо, як і коли це відбувається та чи можуть божники знімати гроші із заблокованих рахунків.

За роз’ясненням журналісти Вільного Радіо звернулися до Донецького відділу Державної виконавчої служби України.

Пільгові гроші не мають “імунітету”

Згідно із Законом “Про виконавче провадження”, державний виконавець має право стягувати кошти боржника, які перебувають на банківських рахунках.

У відповіді на інформаційний запит Вільного Радіо виконавча служба пояснює:

Виконавець не зобов’язаний перевіряти джерело надходження грошей на рахунок перед накладенням арешту. За рішенням Верховного Суду України після зарахування на рахунок кошти перестають бути соціальними виплатами й набувають статусу банківського вкладу. Однак стягнення не поширюється на виплати, зазначені у статті 73 Закону “Про виконавче провадження” — допомогу при вагітності чи народженні дитини. При цьому державна допомога на проживання ВПО до цього переліку не входить.

Яка роль банку в цьому процесі

Задача державного виконавця — заблокувати рахунок боржника, а вся відповідальність за те, щоб розібратися, чи є ці кошти “соціальними”, за законом лягає на банк.

Саме банк, отримавши постанову від виконавця, має перевірити статус рахунку та характер грошей, які на ньому лежать.

Якщо виявляється, що це спецрахунок, на який згідно з законом не можна накладати арешт, банк повинен повідомити про це виконавця.

“Банк зобов’язаний повідомити виконавця про цільове призначення коштів на рахунку та повернути його постанову без виконання, що є підставою для зняття виконавцем арешту із цих коштів згідно із ч.4 ст.59 Закону № 1404-VIII”, — пояснюють у відповіді на запит.

Важливо: у момент, коли будь-яка допомога чи пенсія надходить на вашу звичайну картку, вона автоматично стає вашою власністю і втрачає статус соціальної виплати, перетворюючись на звичайний банківський вклад.

Як користуватися коштами під час арешту

На період дії воєнного стану діє пільговий режим для фізичних осіб-боржників. Вони можуть щомісяця знімати з одного поточного рахунку суму до двох мінімальних зарплат. Станом на 2026 рік це 17 294 грн.

Для цього потрібно подати заяву до органу державної виконавчої служби, вказавши:

номер рахунку;

найменування банку, в якому боржник отримує виплати.

Заяву можна подати особисто, поштою або онлайн.

Станом на березень 2026 року Донецький відділ державної виконавчої служби мав в роботі 10 проваджень щодо стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Нагадаємо, в Україні розширили програму допомоги на проживання для переселенців. У 2026 році вразливі категорії ВПО отримуватимуть підтримку на шість місяців довше, а діти-переселенці зможуть отримувати допомогу незалежно від доходів сім’ї.