Фінансова допомога. Фото: Вільне Радіо

Кабінет Міністрів змінив умови виплат допомоги на проживання для для українських переселенців: вразливі категорії ВПО отримають підтримку на шість місяців довше, а діти-переселенці отримуватимуть допомогу незалежно від рівня доходів сім’ї.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Так, відтепер діти-переселенці отримуватимуть допомогу на проживання незалежно від того, який рівень доходу мають їхні сім’ї. Виплати призначатимуть від 1 лютого 2026 року, якщо батьки або люди, які їх замінюють, встигнуть подати відповідну заяву до 1 травня 2026-го.

Додатково прем’єр-міністр повідомила, що частині отримувачів допомоги серед ВПО продовжили тривалість виплат. Найвразливіші категорії переселенців зможуть отримувати виплати на 6 місяців довше: максимальна кількість шестимісячних періодів виплат зросла з чотирьох до п’яти.

Також в уряді оновили порядок перегляду виплат для непрацездатних переселенців. Йдеться рпо людей, яким раніше припинили допомогу через перевищення граничного доходу. У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму такі люди тепер можуть подати документи на перегляд.

“У разі подання заяви до 1 травня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року. Якщо звернутися пізніше, нарахування відбуватиметься з місяця подання заяви”, — зазначила Юлія Свириденко.

Розміри виплат не змінили. Люди з інвалідністю, а також діти, отримують по 3000 грн на місяць, інші ВПО — по 2000 грн. Оформити допомогу на проживання для ВПО можна через “Дію”, ЦНАП, УСЗН та Пенсійний фонд.

Нагадаємо, ще 7,7 мільярда гривень спрямував уряд на житлові програми, з них найбільше — для деяких переселенців з ТОТ. Решта коштів спрямують на ініціативу соціальної оренди для маріупольців.