Ще 7,7 мільярда гривень спрямував уряд на житлові програми, з них найбільше — для деяких переселенців з ТОТ. Решта коштів спрямують на ініціативу соціальної оренди для маріупольців.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, цього разу 6,6 мільярда отримає програма “єВідновлення” для ВПО з тимчасово окупованих територій. Відомо, що цим коштом забезпечать житло для понад 3,3 тисячі родин військових, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.

Їм видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна. Більше про це ми розповідали в окремому матеріалі.

Крім того, уряд передбачив ще 1,1 мільярда гривень на будівництво соціального орендного житла. Воно надаватиметься маріупольцям, які втратили свої домівки через війну — житло зможуть отримати 505 родин переселенців.

Нагадаємо, раніше влада Маріуполя анонсувала запуск пілотного проєкт з будівництва житла з соціальною орендою для ВПО. Перший такий квартал має з’явитися у Білій Церкві, однак згодом географію хочуть розширити й на інші міста України. Фонд житла з соціальною орендою також зʼявиться у Бахмутської громади.