У Бахмутської громади може з’явитися фонд житла з соціальною орендою: що відомо про проєкт

Влада Бахмута візьме участь в експериментальному проєкті, який передбачає створення фонду муніципального житла. Це квартири, які надаватимуть лише в оренду — на пільгових умовах. Розповідаємо, що відомо про проєкт.

Про ініціативу журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської МВА.

Бахмутська громада створить фонд соціального житла

За документами, влада Бахмута погодилася взяти участь в реалізації експериментального проєкту уряду, який передбачає створення фонду муніципального житла. Його надаватимуть на пільгових умовах — соціальна оренда.

Тепер посадовці мають підписати меморандум про участь в ініціативі із Міністерством розвитку громад та територій України й Агентством відновлення. Проєкт розрахований на два роки — це прописано у постанові №796.

Що відомо про проєкт соціального житла

Ще у липні 2025-го уряд запустив проєкт, за якими упродовж двох років хочуть будувати багатоповерхівки. На них і формуватимуть фонд муніципального житла — лише у комунальній власності громади-учасниці проєкту. Приватизувати, продати, подарувати або ж здати у заставу його не можна буде — лише взяти в оренду.

Взяти участь в ініціативи — стати замовником такого будівництва — можуть органи місцевого самоврядування (у тому числі військові адміністрації). Для цього вони подають до Агенства відновлення таку інформацію:

про земельної ділянки для будівництва муніципального (соціального) орендного житла із можливістю зміни її цільового призначення (у разі необхідності);

про містобудівну документацію на місцевому рівні — актуальний генплан населеного пункту або комплексний план просторового розвитку території громади;

про наявність інфраструктури навколо об’єкту (шкіл, садочків, лікарень, громадського транспорту, закладів соціального захисту населення тощо);

про наявність інженерних комунікацій для підключення об’єкта будівництва до електро-, водо- та газопостачання, водовідведення та комунікаційних мереж;

про наявність можливостей для співфінансування будівництва із місцевого бюджету або готовність залучати інші джерела фінансування;

про кількість ВПО та інших категорій людей, які проживають у відповідній територіальній громаді та перебувають на соціальному квартирному обліку або домівки.

Збудоване в рамках проєкту соціальне житло має відповідати державним будівельним нормам. Серед них, зокрема, інженерні комунікації, укриття та елементи інклюзії. Для переселенців можуть передбачити базове меблювання та побутову техніку.

Хто може орендувати соціальне житло

Претендувати на оренду соціального житла можуть окремі категорії людей, зокрема:

ВПО;

люди, які зазнали домашнього насильства або жорстокого поводження в сім’ї (крім особи кривдника) та можуть підтвердити цей факт;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після завершення;

дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї;

багатодітні сімʼї;

сім’ї з дітьми до 3-х років;

люди з інвалідністю (разом із членами їх сімей) та сім’ї, у складі яких є дитина/діти з інвалідністю;

люди, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, підтриманого проживання;

ветерани війни (разом із членами їх сімей):

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;

звільнені з полону (разом із членами їх сімей);

працівники соціальної сфери (медики, педагоги, комунальники, соціальні працівники та військовослужбовці).

Окрім зазначених категорій, вони мають відповідати одночасно іншим трьом прописаним у постанові критеріям. Перший — не мати власного житла з площею більш ніж 13,65 кв. метра на кожного члена сім або ж втратили домівку через війну.

Друга вимога — у сім’ї мають бути люди, які працюють, служать або зареєстровані як фізичні особи-підприємці чи ті, хто займається незалежною професійною діяльністю не менше шести місяців. Це стосується й людей, які не працюють або зареєстровані як безробітні.

Третій критерій — середньомісячний сукупний дохід сім’ї є меншим від суми, визначеної за формулою:

Період, за який враховуються доходи, — шість місяців. До них не належить щорічна державна допомога, яку отримують люди або один з членів їх сім’ї, якщо людину позбавили особистої свободи через збройну агресію проти України.

Скільки коштуватиме оренда соціального житла

Житло надаватимуть за договором оренди — не менше шести місяців. Розмір житла визначатимуть з урахуванням нормативної площі (13,65 квадратних метрів на людину). Втім, документ передбачає перевищення цієї норми — до 3,96 квадратних метрів на людину, але не більше 40 квадратних метрів для сім’ї з двох або однієї людини. Змінювати планування квартири не можна.

Водночас розмір соціальної оренди розраховували за даними Держстату станом на січень 2025 року. Йдеться про середній показник за 1 кв. метр — 208 гривень. Виходячи із цього, орієнтовний розрахунок оренди житла буде таким:

1-кімнатна квартира (40 кв. метрів): 208 гривень х 40 кв. метрів х 1 х 0,75 х 0,99 = 6 178 гривень на місяць;

2-кімнатна квартира (53 кв. метри): 208 гривень х 53 кв. метри х 0,87 х 0,75 х 0,99 = 7 121 гривня на місяць;

3-кімнатна квартира (65 кв. метрів): 208 гривень х 65 кв. метрів х 0,8 х 0,75 х 0,99 = 8 030 гривень на місяць.

Чи можуть забрати орендоване соціальне житло

Оскільки соціальне житло можна отримати лише за договором оренди, розірвати його можуть в односторонньому порядку якщо:

не платити оренди за квартиру та/або спожиті житлово-комунальні послуги протягом 30;

орендарем надає приміщення в суборенду;

орендар завдав приміщенню навмисних збитків;

орендодавець перешкоджає користуванню орендарем приміщенням і житлово-комунальними послугами;

орендар виїхав з квартири через бойові дії.

Нагадаємо, влада Маріуполя запустить пілотний проєкт з будівництва житла з соціальною орендою для ВПО. Перший такий квартал має з’явитися у Білій Церкві, однак згодом географію хочуть розширити й на інші міста України. Поки посадовці збирають заявки від охочих, аби зрозуміти попит.