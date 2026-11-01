Близько 120 представників духовенства загинули через атаки Росії в Україні, — Зеленський

Зруйнований росіянами храм у Костянтинівці. Ілюстративне фото: 24 ОМБр

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За час відкритого вторгнення в Україні через російські атаки загинули близько 120 представників духовенства. За словами президента Володимира Зеленського, ці удари по священнослужителях були цілеспрямованими. Також окупанти били по релігійних будівлях.

Про це глава держави розповів в інтервʼю This Week on Capitol Hill.

За його даними, від початку відкритого вторгнення війська країни-агресорки вбили близько 120 представників духовенства. Президент стверджує, що вони загинули не випадково, а внаслідок цілеспрямованих атак на церкви та інші релігійні установи.

Разом із тим через обстріли повністю зруйновані або пошкоджені щонайменше 800 релігійних споруд. По них окупанти били як дронами, так і ракетами — крилатими та балістичними.

“Це жах і божевілля. І справа не в грошах. Ідеться про нашу спадщину, історію, мистецтво та архітектуру. Їх не можна просто відремонтувати. Це дуже боляче для всіх нас і, звісно, передусім для нашого духовенства”, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у квітні 2026 року російська армія атакувала Дружківку: один з ударів припав по храму на вулиці Соборній. Ймовірно, йдеться про Свято-Миколаївський храм. Місцевих закликали не відвідувати храми на Великдень.

25 жовтня загарбники пошкодили два православні храми на Донеччині. Руйнувань зазнали Покровський храм у Краматорську та Миколаївський у Шабельківці.

А в грудні 2025-го через російський обстріл загинув настоятель храму Покрову Пресвятої Богородиці села Гришине Василій Кійко.