Група людей отримує інформацію про безпечний виїзд з зони конфлікту, організований волонтерами та службами евакуації.

Від початку травня з Донецької області до більш безпечних регіонів виїхали близько 12,2 тисячі жителів. Найбільше — зі Словʼянської та Краматорської громад.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповів начальник відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитро Петлін.

За його даними, на травень 2026-го загальна кількість евакуйованих із підконтрольної уряду України частини Донецької області сягнула 1 мільйона 379 тисяч, з яких понад 208,5 тисячі — діти. Від початку цього місяця регіон покинули близько 12,2 тисячі цивільних, зокрема найбільше з:

Краматорської громади — 6,5 тисячі людей;

Словʼянської громади — 2,8 тисячі людей;

Дружківської громади — понад 500 людей;

Миколаївської громади — 820 людей;

Костянтинівської громади — близько 400 людей;

Лиманська громада — близько 100 людей;

Святогірської громади — 220 людей;

Добропільської громади — 20 людей.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються понад 146 тисячі людей, з яких близько 8,6 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 17 тисяч цивільних.

Нагадаємо, на кінець травня 2026-го у зоні примусової евакуації Донецької області, ймовірно, залишаються пʼятеро дітей. Нещодавно одна родина повернулася до Сергіївки, ще четверо неповнолітніх – можуть бути в Миколаївці. Встановити їхнє місцеперебування наразі не змогли.