Від початку травня з Донецької області до більш безпечних регіонів виїхали близько 12,2 тисячі жителів. Найбільше — зі Словʼянської та Краматорської громад.
Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповів начальник відділу оперативно-чергової служби ДонОВА Дмитро Петлін.
За його даними, на травень 2026-го загальна кількість евакуйованих із підконтрольної уряду України частини Донецької області сягнула 1 мільйона 379 тисяч, з яких понад 208,5 тисячі — діти. Від початку цього місяця регіон покинули близько 12,2 тисячі цивільних, зокрема найбільше з:
Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються понад 146 тисячі людей, з яких близько 8,6 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 17 тисяч цивільних.
Нагадаємо, на кінець травня 2026-го у зоні примусової евакуації Донецької області, ймовірно, залишаються пʼятеро дітей. Нещодавно одна родина повернулася до Сергіївки, ще четверо неповнолітніх – можуть бути в Миколаївці. Встановити їхнє місцеперебування наразі не змогли.