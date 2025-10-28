Підтримайте Вільне Радіо
Не менш як 13,7 тисячі заяв подали жителі Маріуполя до міжнародного Реєстру збитків. Найбільше — на отримання компенсацій від Росії за знищене чи пошкоджене майно.
Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
За їхніми даними, на жовтень 2025-го до Реєстру подали 13 705 заявок на компенсації за завдану внаслідок російської агресії шкоду. Так, система налічує:
“Подача заяви до Міжнародного реєстру збитків це саме той інструмент, який допоможе притягнути Росію до відповідальності та забезпечити майбутнє відшкодування втрат”, — кажуть у міськраді.
Там зазначили, що податися можна через портал “Дія”, а ще у центрі “ЯМаріуполь”. В осередках надають консультації та допомагають з правильною подачею необхідних документів.
Нагадаємо, влада Маріуполя запустить пілотний проєкт з будівництва житла з соціальною орендою для ВПО. Перший такий квартал має з’явитися у Білій Церкві, однак згодом географію хочуть розширити й на інші міста України.