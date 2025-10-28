Знищені домівки у Маріпуолі. Ілюстративне фото: Getty Images

Не менш як 13,7 тисячі заяв подали жителі Маріуполя до міжнародного Реєстру збитків. Найбільше — на отримання компенсацій від Росії за знищене чи пошкоджене майно.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

За їхніми даними, на жовтень 2025-го до Реєстру подали 13 705 заявок на компенсації за завдану внаслідок російської агресії шкоду. Так, система налічує:

6 736 заяв — за знищене або пошкоджене нерухоме майно;

5 258 заяв — за вимушене внутрішнє переміщення;

1 109 заяв — за втрату доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях;

603 заявки — у категоріях, що пов’язані з порушенням особистої недоторканності, шкоди здоров’ю тощо.

“Подача заяви до Міжнародного реєстру збитків це саме той інструмент, який допоможе притягнути Росію до відповідальності та забезпечити майбутнє відшкодування втрат”, — кажуть у міськраді.

Там зазначили, що податися можна через портал “Дія”, а ще у центрі “ЯМаріуполь”. В осередках надають консультації та допомагають з правильною подачею необхідних документів.

Нагадаємо, влада Маріуполя запустить пілотний проєкт з будівництва житла з соціальною орендою для ВПО. Перший такий квартал має з’явитися у Білій Церкві, однак згодом географію хочуть розширити й на інші міста України.