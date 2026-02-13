Близько 2 млн грн передбачили у Дружківці на підтримку ветеранів війни та родин загиблих у 2026 році: на що виділять гроші

Дружківка, фото: УГС

Соцзахист, підтримка ветеранів та поховання загиблих. На це передбачили гроші у бюджеті Дружківської громади у 2026 році для фінансування земляків-військових.

Про розподілення коштів журналісти Вільного Радіо дізнались з бюджету Дружківської громади на 2026 рік.

На підтримку військових у 2026 році у Дружківській МВА передбачили 1 млн 702 тис. 220 грн:

поховання учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни — 21, 9 тис. грн;

діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих людей та окремі заходи з підтримки людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України — 400 тис. 320 грн;

інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці — 1 млн 280 тис. грн.

Проконсультуватись щодо призначення виплат можна за телефонами гарячої лінії управління соцзахисту населення Дружківської міськради: (066) 105-93-69, (095) 689-06-86.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, який бюджет запланували у 2026 році у Великоновосілківській громаді. Там зокрема передбачили розширення списку соціальних програм і витрати на апарат, освіту, медицину та армію.