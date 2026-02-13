Близько 2 млн грн передбачили у Дружківці на підтримку ветеранів війни та родин загиблих у 2026 році: на що виділять гроші

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Соцзахист, підтримка ветеранів та поховання загиблих. На це передбачили гроші у бюджеті Дружківської громади у 2026 році для фінансування земляків-військових.
Про розподілення коштів журналісти Вільного Радіо дізнались з бюджету Дружківської громади на 2026 рік.
На підтримку військових у 2026 році у Дружківській МВА передбачили 1 млн 702 тис. 220 грн:
Проконсультуватись щодо призначення виплат можна за телефонами гарячої лінії управління соцзахисту населення Дружківської міськради: (066) 105-93-69, (095) 689-06-86.
