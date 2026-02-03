Що заклали в бюджет Великоновосілківської громади на 2026 рік. Колаж: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Понад 90% майна зруйновано, більшість населених пунктів окуповані, люди евакуйовані. У таких умовах Великоновосілківська громада планує бюджет-2026: з підтримкою від держави, розширенням списку соціальних програм і витратами на апарат, освіту, медицину та армію. Розповідаємо, яким буде бюджет громади у 2026 році.

Про особливості цьогорічного бюджету журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Великоновосілківської селищної військової адміністрації на інформаційний запит.

Бюджет-2026: на папері менше, ніж торік, але цифри не остаточні

Станом на листопад 2025 року доходи бюджету Великоновосілківської громади становили 190,1 млн грн. У бюджеті на 2026 рік початково заклали 109,7 млн грн, що, на перший погляд, видається скороченням майже на 80 млн грн.

Втім у військовій адміністрації наголошують: таке порівняння є умовним. Бюджет 2025 року формувався та коригувався протягом року за рахунок державних трансфертів, тоді як бюджет-2026 на старті ухвалювали без урахування всіх майбутніх субвенцій. Тож реальний бюджет громади, як і в попередні роки, формуватиметься протягом року — мірою надходження державних коштів.

Уже на початку 2026 року обсяг бюджету громади збільшили до 151,6 млн грн за рахунок державних трансфертів — насамперед освітньої субвенції (поки що на 8 місяців). Додатково планують отримати 4,5 млн грн субвенції на доплати педагогічним працівникам. У ВА зазначають, що з урахуванням можливих додаткових надходжень протягом року фактичний бюджет громади зрівняється з показниками 2025 року.

Я к і більшість громад прифронтових регіонів, Великоновосілківська громада критично залежить від державної підтримки. У 2025 році обсяг трансфертів становив 159,8 млн грн, або 84% доходів бюджету.

У 2026 році ця частка навіть зростає. Станом на початок року в бюджеті громади прописали 130,7 млн грн трансфертів, що становить 86,2% від загального обсягу.

Найбільша стаття видатків, залишки коштів і резервний фонд бюджету

У 2025 році найбільшою статтею видатків бюджету Великоновосілківської громади стали “загальнодержавні функції” — 85,7 млн грн, або 46,3% усіх витрат. На практиці йдеться про кілька цілком конкретних напрямів.

Найбільшу частину цієї суми — 54,3 млн грн (29,3% загальних видатків) — спрямували на утримання органів управління та підпорядкованих установ. Це витрати на діяльність:

Великоновосілківської військової адміністрації та селищної ради;

структурних підрозділів, зокрема управління освіти, фінансового управління, відділу соціального захисту, служби у справах дітей;

відділів культури, сім’ї, молоді та спорту;

комунальної установи “Великоновосілківський об’єднаний трудовий архів”.

Інша значна частина цієї статті — 31,4 млн грн (17,0%) — це трансферти на підтримку Сил безпеки і оборони України, а також фінансування заходів з оборони та захисту території області й інших невідкладних дій у період воєнного стану.

Таким чином, майже половина бюджету громади у 2025 році пішла на забезпечення базового управління та безпеки.

У військовій адміністрації додали, що всі першочергові витрати у 2025 році змогли профінансувати в повному обсязі. Йдеться насамперед про:

соціальну підтримку незахищених верств населення;

допомогу ветеранам війни та захисникам і захисницям України;

підтримку Сил безпеки та оборони;

інші критично необхідні видатки в умовах воєнного стану.

Крім того, станом на 1 січня 2026 року у громади немає кредиторської заборгованості.

Кошти, які Великоновосілківська громада минулого року не використала, не втратили й не повертали до вищих бюджетів. Вони перейшли залишками на початок 2026 року і вже враховані в бюджетному плануванні. Але точну суму залишків в адміністрації не вказали.

У бюджеті громади на 2026 рік у резервний фонд заклали 300 тис. грн, що становить близько 0,3% загального обсягу бюджету. Такий самий розмір резервного фонду передбачали й минулого року, але його не використовували.

Для довідки: Резервний фонд — це частина бюджету, яка не має конкретного призначення. Зазвичай його використовують для покриття витрат на непередбачені видатки та невідкладні заходи, усунення наслідків форс-мажорних обставин, реагування на надзвичайні ситуації тощо.

Водночас у військовій адміністрації наголошують: у разі погіршення безпекової чи гуманітарної ситуації обсяг резервного фонду можуть збільшити окремим рішенням.

Донорська допомога: чому її майже немає і на що все ж розраховує громада

Великоновосілківська громада з початку повномасштабного вторгнення перебуває в зоні активних бойових дій. 19 із 29 населених пунктів тимчасово окуповані, а населення громади повністю евакуювалося ще у травні 2025 року. За оцінкою військової адміністрації, понад 90% нерухомого майна всіх форм власності зруйноване або пошкоджене, а на підконтрольних територіях громади фактично відсутні об’єкти комунальної власності.

Саме ці обставини суттєво обмежують можливості залучення донорських коштів. У ВА прямо визнають: громада наразі є непривабливою для більшості донорських програм.

Попри це, у 2026 році громада планує долучитися до національного проєкту “Пліч-о-пліч: згуртовані громади”. У грудні 2025 року вже підписали Меморандум про співробітництво з Теплицькою селищною громадою Гайсинського району Вінницької області, яка стала громадою-партнером.

Це партнерство допоможе громаді покрити деякі витрати. Зокрема, у межах співпраці заплановані соціальні заходи для евакуйованих мешканців Великоновосілківської громади:

надання гуманітарної допомоги;

влаштування людей, які потребують стаціонарного догляду та підтриманого проживання в закладах партнерської громади;

оздоровлення та відпочинок дітей Великоновосілківської громади у дитячому закладі Теплицької громади;

сприяння в оренді нежитлових приміщень партнерської громади для зберігання майна громади-форпосту.

Окремий напрям — точкова гуманітарна співпраця. Зокрема, громада планує взаємодію з Норвезькою радою у справах біженців. Йдеться про надання безоплатної комп’ютерної техніки для фахівців громади.

Освіта у 2026: гроші — на зарплати й дистанційне навчання, без релокації закладів

У 2026 році (станом на січень) на освітню галузь запланували 49,7 млн грн, що становить 32,0% загального обсягу видатків. Попри те, що абсолютна сума менша, ніж у 2025-му, частка видатків на освіту в бюджеті зростає.

41,9 млн грн — це кошти субвенцій з державного та місцевого бюджетів. Ще 7,8 млн грн — це кошти бюджету громади. Освітня субвенція з державного бюджету наразі розрахована на 8 місяців, однак у військовій адміністрації очікують її дофінансування — не нижче рівня 2025 року.

Гроші планують спрямувати насамперед на:

заробітну плату педагогічним працівникам;

доплати педагогам за роботу в несприятливих умовах праці;

витрати на забезпечення діяльності закладів освіти (тобто утримання системи, а не відбудову чи розширення мережі).

Окремо з бюджету громади планують спрямувати 0,9 млн грн на оплату праці працівників, які перебувають у простої, на підвищення рівня заробітної плати та інші першочергові витрати.

Жоден із закладів освіти громади не релокували та цьогоріч не планують цього робити. Причина — велика географія розселення евакуйованих мешканців.

Для довідки: До повномасштабного вторгнення у Великоновосілківській громаді працювали 13 закладів дошкільної освіти. Там працювали 58 педагогів, які виховували 425 дітей. З 2022 року освітній процес у дошкіллі повністю призупинили. Також у громаді було 11 шкіл, де вчилися 1846 учнів і викладали 229 педагогів. Наразі в системі освіти працюють 158 педагогів, ще 5 перебувають у простої. Освітній процес організували дистанційно: 1418 учнів навчаються у 5 закладах загальної середньої освіти. Продовжують працювати 2 заклади позашкільної освіти: Великоновосілківський центр дитячої та юнацької творчості — 289 вихованців, 12 гуртків;

Великоновосілківський еколого-натуралістичний центр — 76 вихованців, 6 гуртків. Загалом зараз позашкілля охоплює 365 дітей, з ними займаються 5 педагогів. У дистанційному режимі працює музична школа Великоновосілківської селищної ради (21 учень, 3 викладачі). Навчання — онлайн, за індивідуальними напрямами (фортепіано, баян, акордеон, гітара) і груповими (сольфеджіо, музична література). Окремо громада створила 2 освітні локації — у Верхньодніпровську та Дніпрі. Вони працюють у змішаному режимі й охоплюють 12 педагогів та 71 учня.

Майже вдвічі більше коштів на соціальний захист

Помітне зростання у 2026 році запланували за напрямом соціального захисту та соціального забезпечення. Видатки на цю сферу мають зрости до 16,9 млн грн, або 11,1% бюджету (проти 6,1% у 2025 році).

Збільшення пов’язане одразу з кількома чинниками:

розширенням видів матеріальної допомоги;

зростанням кількості отримувачів через евакуацію населення;

запуском Програм соціальної підтримки населення на 2026–2028 роки;

окремими програмами підтримки ветеранів війни, військових та членів їхніх сімей.

Додатково передбачили 1,8 млн грн на підвищення посадових окладів працівникам Центру надання соціальних послуг “Турбота” відповідно до постанови Кабміну.

Як змінилися видатки на освіту та соцзахист у Великоновосілківській громаді. Інфографіка: Вільне Радіо

Соціальна підтримка: кому як допомагатиме громада у 2026 році

Минулого року за програмами соціальної підтримки громада опрацювала 495 заяв і у підсумку виплатила матеріальної допомоги на 3 млн грн.

Окремо за програмами підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їхніх сімей допомогу отримали 68 людей. Загальна сума виплат їм склала 1,2 млн грн.

Ці цифри стали базою для перегляду й розширення програм на 2026 рік.

Що змінюється у 2026 році

У громаді тепер є нові категорії отримувачів допомоги, а також збільшуються суми фінансування. Соціальні програми стали масштабнішими й детальнішими.

На реалізацію Програми соціальної підтримки населення Великоновосілківської громади на 2026–2028 роки цьогоріч планують спрямувати 11,8 млн грн.

У межах цієї програми з’являються нові види допомоги:

одноразова допомога людям похилого віку, які опинилися у складних життєвих обставинах — 500 тис. грн;

щомісячна стипендія для людей віком 100 років і старше — 48 тис. грн;

матеріальна допомога на осінньо-зимовий період, зокрема для переселенців — 300 тис. грн;

разова грошова допомога цивільним, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час виконання рішень військових адміністрацій — 600 тис. грн;

придбання солодких наборів для дітей пільгових категорій (діти з інвалідністю, з багатодітних родин, діти-сироти, діти загиблих захисників, діти ВПО 1–4 класів) — 420 тис. грн;

допомога на проживання окремим категоріям ВПО — 1,5 млн грн: сім’ям з дітьми у складних життєвих обставинах; сім’ям з дітьми з інвалідністю; людям з інвалідністю; іншим вразливим категоріям ВПО.



Окремо у 2026 році громада передбачила 6,2 млн грн на програми підтримки ветеранів війни, військових і членів їхніх сімей, а також родичів загиблих (померлих) військових.

У цій частині також з’явилися нові напрямки допомоги:

матеріальна допомога важкопораненим військовослужбовцям — 500 тис. грн;

допомога на спорудження пам’ятника — 150 тис. грн;

матеріальна допомога сім’ям зниклих безвісти за особливих обставин — 250 тис. грн;

допомога дітям зниклих безвісти або загиблих військових до Дня захисників і захисниць України — 50 тис. грн;

разова допомога військовим та ветеранам до Дня захисників і захисниць України — 3 млн грн;

допомога на іпотечне кредитування для придбання житла ветеранам війни — 1 млн грн;

проведення спортивних і культурних заходів на вшанування пам’яті загиблих захисників — 45 тис. грн;

збереження пам’яті про російсько-українську війну (музейні експозиції, виставки, книги, доступні формати — титрування, аудіодискрипція, жестова мова) — 50 тис. грн.

Отже, порівняно з 2025 роком, цьогоріч кількість програм зросла, з’явилися нові категорії отримувачів допомоги, суми фінансування суттєво збільшилися.

Охорона здоров’я: амбулаторія громади працює у Дніпрі

Через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території громади надавати медичні послуги на місці стало неможливо, тож громада пішла шляхом перенесення медичних послуг за межі території, але зі збереженням свого комунального закладу. Тому вирішили відкрити амбулаторію Великоновосілківської селищної територіальної громади у Дніпрі.

Для амбулаторії орендували невелике приміщення — 19,4 квадратного метра на вулиці Княгині Ольги, 16. Перед відкриттям громада отримала всі необхідні дозволи від МОЗ, а також підписала договори:

з НСЗУ — на фінансування медичних послуг у 2025–2027 роках;

з Університетською лікарнею у Дніпрі — на проведення лабораторних обстежень у 2026 році.

Станом на початок 2026 року в амбулаторії працюють 10 медичних працівників — 4 сімейні лікарі та 6 медсестер. З ними вже уклали 5016 декларацій. Наразі укладання або відновлення декларацій ще триває.

Начальник Великоновосілківської СВА разом з працівниками амбулаторії в Дніпрі, січень 2026 року. Фото: Сергій Кравченко

У 2026 році з бюджету Великоновосілківської громади на підтримку медицини передбачили 1 мільйон гривень. Ці кошти закладені в спеціальній програмі стабілізації роботи центру первинної меддопомоги на 2026–2030 роки.

Гроші планують витратити на:

ліки для пільгових категорій пацієнтів;

витратні матеріали;

оренду приміщення у Дніпрі;

комунальні послуги й енергоносії;

інші базові потреби, без яких амбулаторія просто не зможе працювати.

Підтримка Сил оборони: гроші виділяють за запитами військових

Як зазначили в адміністрації, підтримка Сил безпеки й оборони залишається для Великоновосілківської громади одним із ключових напрямів витрат. У 2025 році на ці потреби з бюджету громади спрямували близько 36,5 млн грн.

Цю практику планують продовжувати й надалі — у межах реальних фінансових можливостей бюджету. Йдеться не про разові рішення, а про постійну роботу з військовими підрозділами, які звертаються по допомогу.

І у 2025 році, і на початку 2026-го підтримка армії залишається одним із тих напрямів, де бюджет працює “за запитами”: гроші виділяють на підставі офіційних звернень від військових частин.

Алгоритм наступний: військова частина звертається із запитом → громада розглядає можливість допомоги → рішення ухвалюють, виходячи з наявного фінансового ресурсу.

На початку 2026 року до громади вже звернулися дві військові частини. Йдеться про запити на надання підтримки на загальну суму 2,0 млн грн.

Фіксованих або обов’язкових нормативів, скільки саме громада має витратити на оборону протягом року, не існує. Обсяги допомоги визначаються ситуативно — залежно від:

кількості звернень від військових;

нагальності потреб;

фінансового стану бюджету громади.

Як отримати допомогу від громади і що буде, якщо грошей не вистачить

В адміністрації зазначили, що всю актуальну інформацію про види допомоги, компенсаційні виплати та соціальні програми розміщують на офіційному сайті Великоновосілківської селищної військової адміністрації. Там публікують новини про початок прийому заяв, зміни в програмах і роз’яснення.

Після затвердження програм на 2026–2028 роки на сайті опублікують зразки заяв, перелік документів для кожного виду допомоги та контакти відповідальних спеціалістів.

Подати заяву на матеріальну допомогу або компенсаційну виплату можна дистанційно — без особистого візиту:

електронною поштою: відділ соціального забезпечення та охорони здоров’я — [email protected] сектор з питань ветеранської політики — [email protected]

через месенджери: WhatsApp, Telegram, Viber;

поштою: Нова пошта або Укрпошта.

Якщо виникають питання щодо переліку документів, відповідності до певної категорії або розміру допомоги, можна звернутися безпосередньо до начальниці відділу соціального забезпечення та охорони здоров’я Вікторії Воробйової за номером (095)462-61-39.

У бюджеті на 2026 рік доходи закладені з урахуванням високих ризиків, пов’язаних із війною та загальною економічною ситуацією. Водночас у військовій адміністрації чітко заявляють, що у разі невиконання дохідної частини бюджету соціальні програми скорочувати не планують.

Тобто допомогу населенню, підтримку ветеранів і родин загиблих, виплати для вразливих категорій розглядають як захищені статті бюджету. Якщо грошей бракуватиме, громада шукатиме резерви в інших напрямах.

Нещодавно ми розповідали, як звернутися до комісії з обстеження нерухомості у Великоновосілківській громаді. Попри часткову окупацію території, при місцевій військовій адміністрації продовжує роботу комісія, яка обстежує пошкоджену та зруйновану внаслідок агресії Росії нерухомість, а також надає компенсації її власникам. Будинки обстежують за допомогою аналізу фото та відео.